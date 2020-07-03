حمالات علي الأحياء بالقاهرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء بالمرور الدورى صباحًا ومساءً لمتابعة التزام المطاعم والمقاهى بالعمل بطاقة 25% مع منع الشيشة وتطبيق الاجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة وعدم السماح بأى إشغال للطريق وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين قامت احياء المعادى ووسط القاهرة والزيتون ومدينة نصر وبولاق أبو العلا والأزبكية بتنفيذ حملات مفاجئة على المقاهى لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم رفع اشغالات وقطع مرافق عداد كهرباء وغلق وتشميع كافيه 10 شارع الربيع و٢ كافية بالعقار رقم 12 برابعة الاستثمارى بالمنطقة الأولى وكافية فى ٣٥ شارع عرابى بالزيتون وعدة مقاهى مخالفة بالأزبكيةووسط القاهرة ومقهى بشارع بورسعيد .

كما قام حى المعادى بإزالة مخالفات ومصادرة شيش واشغالات مقاه وإيداعها مخازن الحى مع إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة ضد المخالفين .

وقام حى وسط القاهرة بغلق وتشميع جيم مخالف للاجراءات الاحترازية بشارع حسن خليل من طومان باى .