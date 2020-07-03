انتحار شاب بسبب البطالة فى الاسكندرية وحبس طالب قام بنشر اجوبة امتحانات الثانوية العامة

كتب احمد سلامة

شهدت مدينة الاسكندرية أمس مأساة انسانية جديدة حيث أقدم شاب على الانتحار شنقا بعد أن فقد وظيفته وعجز فى الحصول على عمل للانفاق على أسرتة كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثاني، يفيد بورود معلومات سرية بقيام شخص بالانتحار وشنق نفسه بسطح العقار الذي يسكن به. انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبصحبة سيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليه 25 سنة، كان دائما الخلافات مع زوجته بسبب المصاريف على إثرها قرر بمغافلة الجميع والصعود إلى سطح العقار وإحضار خرطوم مياه وقام بشنق نفسه حتى فارق الحياة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات. وقررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شاب مشنوقا أعلى عقار منزل، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة. كما قرر المستشار أحمد طارق السباعي، مدير نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بنشر وترويج أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” لتسهيل ارتكاب الجريمة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول وجهاز الكمبيوتر للفحص. كان ضباط الإدارة العامة لتكنوالوجيا المعلومات قد تلقوا معلومات يفيد برصد أحد الأشخاص بقيامه بنشر أسئلة وأجوبة امتحانات على الفيسبوك. وتم عمل التحريات اللازمة التي أكدت صحة المعلومة وتحديد محل إقامة المتهم، وبمداهمة مسكنه بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة العامرية، ألقي القبض على المتهم “م.س.ج”، طالب، والتحفظ على هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.