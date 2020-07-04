حملات موسعة بمراكز محافظة كفر الشيخ لمتابعة الاسعار وضبط الاسواق

كتب منتصر النجار

بناءاً على توجيهات محافظ كفرالشيخ قامت المهندسة عايده ماضى رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بالإشراف على أعمال حملات التفتيش على المحلات والمطاعم والمقاهى ومحال الجزارة والفسيخ بالمدينة وكذا بقرى ” القن، القصابى، سدخميس، وابوغنيمة، البلاصى، الحدادى، الفقهاء القبلية، منشأة عباس، الورق، تيدا، الملاحة، الروضة، برية لاصيفر، التفتيش، دمرو “، وذلك للتأكد من صلاحية المواد والأطعمة المقدمة للمواطنين، ومراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة، بالتنسيق مع إدارة الصحة، والتموين، والطب البيطري، بالإضافة الي تكثيف الحملات على المقاهى للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا وقد أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، منها 12 محضر نقص وزن، محضر مواصفات، 5 محاضر عدم إعطاء بون، محضرين شهادة صحية، محضرين عدم نظافة، محضرين عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، 8 محاضر صحة، محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية، 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار، محضرين مذاولة نشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى إعدام 7 كيلوجرام شيكولاتة منتهية الصلاحية، فضلًا عن غلق وتشميع ٢ مقهى لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وتقديم الشيشة بقريتى ابوغنيمة وسد خميس كما قام راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، بالإشراف علي أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والسوبر ماركت والمحال التجاريةوالمطاعم ومحلات الجزارة وذلك لتحقيق الأمن الغدائى وضبط الأسواق وأحكام السيطرة على الأسعار والتأكد من صحه وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية فضلًا عن قيام علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين بالإشراف علي أعمال الحملة التموينية للتفتيش على المخابز بقرى قونه والحصة وذلك لمتابعة ومراقبة جودة ومواصفات الخبز المدعم والتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المخابز والعاملين بها وكذا مراجعة كافة الشهادات الصحية وتراخيص مزاولة النشاط، والنظافة، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة التموين وقد أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة.