“النقل”: وصول 1036 مصرى لمينائى سفاجا ونويبع من السعودية والأردن

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وصول 1036 راكب مصرى لمينائى سفاجا ونويبع من المصريين العائدين من الدول العربية الشقيقة ( المملكة السعودية والمملكة الاردنية ) حيث استقبل ميناء نويبع العبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربى وعلى متنها 375 راكب مصرى قادمة من ميناء العقبة الاردنى كما استقبل ميناء سفاجا العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات وعلى متنها 691 راكب مصرى قادمة من ميناء ضبا السعودى .

ووجه وزير النقل قيادات هيئة موانى البحر الاحمر بالتنسيق مع محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر ووزارة الصحة ( الحجر الصحى ) والجهات المعنية لسرعة انهاء الاجراءات والحفاظ على تعليمات وزارة الصحة حيث قامت فرق طبية متخصصة بالصعود على متن السفينتين ونهو اجراءات الفحص الطبي واجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينتين وتم تعقيم الأمتعة والسيارات ، كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك والشرطة لسرعة انهاء الاجراءات فى أقل مدة زمنية وتفويج الركاب من السفينة في مجموعات صغيرة حفاظا على تعليمات وزارة الصحة بقواعد التباعد الاجتماعي وكذلك تم توفير سيارة اسعاف بجوار السفينة لنقل أى حالة يشتبه فى اصابتها وتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة اثناء التعامل مع الجمهور.