إعادة فتح السفارة الروسية في ليبيا

صرّح ” سيرجي لافروف” وزير الخارجية الروسي بأن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا, لكن القائم بالأعمال سيكون مقره في تونس المجاورة مؤقتاً, وذلك حسبما ذكرت وكالة ” إنترفاكس للأنباء”.

وليبيا منقسمة منذ 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في ثاني أكبر مدن البلاد بنغازي في الشرق, وأجلت روسيا دبلوماسييها من ليبيا في أكتوبر تشرين الأول 2013 بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة سفارتها في طرابلس.

وأدلى لافروف بتلك التصريحات في بداية اجتماع مع عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا الموالي لحفتر. وكرر رغبة روسيا في وقف الأعمال القتالية في ليبيا وبدء حوار سياسي, وأضاف لافروف أن وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي اقترحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع حفتر في القاهرة في السادس من يونيو، يمكن العمل به مع القرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمر دولي في برلين بشأن الأوضاع في ليبيا.