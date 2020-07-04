حملة ليلية بحى النزهة على المحال والمقاهي للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق

قامت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالمرور الدورى على المحال والمقاهي للتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية والإلتزام بمواعيد الغلق, بحملة ليلية مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة النزهة وشرطة المرافق وإدارات الإشغالات والمحلات ومسئولي المربعات بالحى اسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال والكافيهات لقيامهم بالفتح بعد المواعيد المقرره واستخدام الشيشة وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية من بينها محل اسماك وصالة طعام بـ 41 عمارات مصر للتعمير بشارع انقره ومقلة بـ 42 عمارات مصر للتعمير ومحل حلويات بـ 43 عمارات مصر للتعمير وكافيه بـ 50 شارع مركز المعلومات وكافيه بالمنطقة الثامنة بمول المقاولون العرب وشقة تستخدم كمخزن للكافيه وبداخلها 59 شيشه و2 انبوبة غاز منازل .

كما تم غلق وتشميع شقه مستخدمه كمكان للعب البلاي ستيشن في مول المقاولون العرب وتم التحفظ على عدد 11 شاشه عرض وعدد 4 جهاز بلاي ستيشن وعدد 16 ذراع بلاي ستيشن وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.