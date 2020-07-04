الحكم بعدم دستورية مادتي ٤٤ و ١٣٤ محاماة الخاصة بشطب عاشور من جداول المحامين

قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق ٤ / ٧ / ٢٠٢٠ برئاسة المستشار / سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٦١ لسنة ٣٦ ق دستورية بالحكم بعدم دستورية نص المادتين ٤٤ و ١٣٤ من قانون المحاماة ، والتى بموجبها تختص محاكم القضاء العادى (محكمة النقض ) بنظر المنازعات الخاصة بنقل المحامين لجدول غير المشتغلين فى حين أن المادة ١٩٠ من الدستور المصرى أقرت الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بكل المنازعات النقابية.

وعلى ذات الصعيد انتهى تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتوصية بالحكم بعدم دستورية المادتين ٤٤ و ١٣٤ من قانون المحاماة جديد بالذكر أن الدعوى التى تطالب بشطب سامح عاشور من نقابة المحامين وإحالته لجدول غير المشتغلين والتى صدر فيها تقرير المفوضين يوصى بشطبه من نقابة المحامين لجمعه بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى تم وقفها تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية لبيان مدى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظرها ام محكمة النقض.