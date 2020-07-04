قيادات حزب التجمع و”جريدة الأهالي” ينعون زوجة المناضل التجمعي ثروت سرور .

ينعي النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع ،وقيادات”الحزب”،وأسرة تحرير جريدة الأهالي وفاة زوجة القيادي التجمعي ثروت سرور ،والدة الزميلة الكاتبة الصحفية أمل سرور ..والمغفور لها أمال مغني ،واحدة من أبرز المؤسسات لحزب التجمع ،وقيادية في الاتحاد النسائي التقدمي بمحافظة البحيرة ،ولديها رصيد نضالي كبير ومشرف في الدفاع عن حقوق الوطن والمواطن ..وتتمنى قيادات “الحزب” للفقيدة الرحمة والمغفرة ..ولزوجها المناضل الكبير ثروت سرور الصحة والعافية ليواصل مسيرته المشرفة .