القطاع الديني يقرر عدم إقامة الموالد أو الاحتفالات في المساجد ومحيطها… ويحذر القائمين على الأمر

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة أية موالد أو خلافه، أو احتفالات أو نحوها في المساجد أو في محيطها، مؤكدا أنه في حالة محاولة إقامة أي مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية وإحالة أي مقصر في واجبه الوظيفي إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف أن هذا القرار جاء حفاظًا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، ولحين انتهاء مشكلة انتشار هذا الفيروس. وشدد طايع على جميع المديريات والقائمين على شئون المساجد بعدم السماح بذلك نهائيا لحين انتهاء فيروس كورونا نهائياً.