السفير هشام الجودر: مملكة البحرين تؤيد جميع المواقف والقرارات التي تتخذها مصر تجاه ليبيا وسد النهضة

هنأ سعادة السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، قائلا: هذه الثورة التي رسمت خارطة مصر الحديثة، وحافظت في الوقت نفسه على مكانتها الكبيرة والأصيلة في أمتنا العربية.

وأضاف الجودر، في أول تصريح صحفي يدلي به عقب تقديم أوراق اعتماده افخامة الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية له لقناة النيل للأخبار في برنامج “من القاهرة” الذي يرأس تحريره الإعلامي حامد محمود، قائلا: إن الجميع يعلم أنه في الوقت الذي حاول فيه البعض سواء من الداخل أو من الخارج أن يتآمر على هذا البلد الطيب إلا أنه بحكمة وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري المخلص استطاعت مصر دحض هذه المؤامرات وأن تعود إلى الساحة بمكانة يشهد لها العالم عالمية شامخة بالعزة والفخر.

وأكد أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، تقف قلبا وقالبا مع مصر وقيادتها وشعبها الشقيق ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي المصري والعربي، والجميع يعلم مدى متانة هذه العلاقة التي تجمع جلالة الملك المفدى بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعلاقة تترجمت حقيقة بالأفعال فالجميع يعلم والتاريخ يشهد أن أول زعيم عربي وعالمي يزور جمهورية مصر العربية بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدا في الأول من يوليو 2013، كان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هذه الزيارة التي جاءت حبا وتقديرا من ملك البحرين لهذا البلد العظيم، ولهذا الشعب والقيادة. وفي قراءة لموقف مملكة البحرين من جملة القضايا المثارة حاليا في المنطقة، سواء حول تعقيدات الموقف في ليبيا أو أزمة سد النهضة أو فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأكد السفير الجودر أن موقف مملكة البحرين واضح وداعم بكل وضوح لجميع المواقف والقرارات التي تتخذها جمهورية مصر العربية، فالرؤى مشتركة والمصير مشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، فمملكة البحرين متمثلة في الحكومة ومجلس الوزراء كانت من أوائل الدول التي أصدرت بيانات تأييد لجميع القرارات وجميع المواقف التي اتخذتها مصر سواء فيما يخص تطورات الشأن الليبي أو فيما يخص ملف سد النهضة.

وأضاف قائلا: في جميع المواقف نرى الدعم المباشر من قبل القيادة بقيادة جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة ومجلس الوزراء، فدائما البحرين داعمة لمصر ولاتنسى طبعا الدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية وقيادتها وشعبها في كثير من المواقف التي مرت بها مملكة البحرين. وأكد الجودر أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، وأن الرئيس السيسي عبر عن ذلك بوضوح عندما قال “مسافة السكة” في حال تعرض الخليج لأي عدوان أو تدخل، مشيرا إلى أن جمهورية مصر العربية أفعالها تسبق قراراتها وأقوالها، فالكل يشهد ويعلم الدور الذي قامت به مصر ليس الآن ولا قبل سنوات، بل التاريخ كله يشهد أن مواقف جمهورية مصر العربية كانت ولا زالت داعمة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، فمصر كان لها موقف في حرب الخليج وتحرير الكويت، وفي كثير من المواقف نرى جمهورية مصر العربية داعمة بأفعالها ومواقفها العربية والعالمية، فكان موقف مصر وقيادتها ثابتا وقويا جدا والكل يشهد بذلك. وحول رؤيته كسفير جديد لبلاده في مصر لتعميق العلاقات المصرية البحرينية الممتدة.

وقال السفير هشام الجودر: حقيقةً الوضع الموجود والعلاقة القوية في جميع المجالات، والتي دائما ما توجه بها القيادة في كلا البلدين تحتم علينا أن نستقرئ جميع المجالات الموجودة التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية وفي جميع المجالات، جميعها ملفات مطروحة اليوم لتطويرها أكثر وأكثر. وأضاف أنه من ضمن المهام والتوجيهات التي وجهني بها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عندما تشرفت بتعييني في سفيرا للمملكة في مصر، وجهني بأن يكون هناك مزيد من العمل فالتحديات والطموح لتطوير هذه العلاقة كبيرة جدا، وهناك استجابة من قبل الطرفين ومن قبل القيادتين ومن قبل حكومتي البحرين ومصر لتطوير مثل هذه العلاقة، وبمشيئة الله الفترة المقبلة ستشهد تطورا ملموسا في جميع المجالات واستمرارية للوضع الموجود عليه الآن.

الجدير ذكره، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد تسلم أوراق اعتماد السيد هشام بن محمد الجودر سفيرا لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية يوم الأربعاء الماضي الأول من يوليو بقصر الاتحادية. وقد تولى هشام الجودر قبل أن يعين سفيرا لمملكة البحرين في مصر منصب وزير شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين خلال الفترة من 14 أبريل 2015 وحتى 4 ديسمبر 2018، كما كان رئيسًا للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بمملكة البحرين في الفترة من 14 أكتوبر 2010 إلى 14 أبريل 2015، وشغل منصب القائم بأعمال مدير عام شئون الشباب بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة 2010، وعمل مدير إدارة شئون الشباب بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة من 1 نوفمبر 2002 إلى ديسمبر 2009. وشغل الجودر من قبل منصب رئيس للجنة الشبابية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعضو اللجنة الثقافية للشباب.