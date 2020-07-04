المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ يطلق حملة بعنوان إحميها من الختان

كتب منتصر النجار

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتنسيق بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة حيث أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ حملة بعنوان ( إحميها من الختان ) حيث استهدفت الحملة 13600 نسمه بمراكز ومدينة كفرالشيخ والحامول وبيلا وقلين ومطوبس وفوه وسيدى سالم والرياض ودسوق والبرلس وشارك فى الحملة 50 رائدة ريفية لتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الاناث وتجريم جميع الهيئات الطبية فى العالم ختان الاناث حيث يعتبر عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى بالإضافة إلى مخالفته القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها جدير بالذكر أن حملة “إحميها من الختان” قد الحملة بدأت نشاطها اليوم بجميع مراكز المحافظة لمدة 8 أيام بمعدل يومين في الأسبوع بهدف توعية السيدات والأهالى بكافة المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الاناث.