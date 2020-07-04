غرامات مالية واغلاق لكافيهات وشواطئ الاسكندرية وتفريغ 45سفينة فى الميناء

كتب احمد سلامة

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليماته لمسئولي السياحة والمصايف، بتوقيع الغرامة المالية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة على ٦ شواطئ لم يلتزم مستأجريها باتخاذ الإجراءات الكافية للحد من تواجد المواطنين عليها تنفيذا لقرارات الحكومة بعدم فتح الشواطئ والمتنزهات منعا للتجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت المحافظة في بيان اليوم السبت إنه تم تغريم ٢ من الكافيهات، بسبب عدم تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي وتنفيذ خطة الـ٢٥% من القدرة الاستيعابية لها. كما تم غلق وتشميع كافيه بمنطقة المعمورة الشاطئ لتقديمها الشيشة للرواد، بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء بمنع تقديم الشيشة نهائيا بالكافيهات، وعلى الفور تم التنسيق بين المحافظة وحي منتزة ثان لتشميع الكافيه في الحال. جاء ذلك خلال الحملات التي نفذتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة ومشاركة كافة الجهات . من جهة اخرى قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم، السبت، حيث تواجد بالميناء 80 سفينة، ووصلت 13 سفينة وسافرت 11 أخرى. وأضاف “الغندور” أن عدد السفن العاملة في الشحن والتفريغ على الأرصفة بلغ 45 سفينة جار تفريغها، منها 5 سفن حاويات، و6 سفن بترول، و22 سفينة بضائع عامة، و11 سفينة صب جاف، وعبارة، كما تواجد بالمخطاف الداخلي 4 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 19 سفينة، وقد تم دخول وخروج 5420 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأشار إلى خروج 2 قطار 50 عربة يحمل 3200 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ. وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 88 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 32 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1446 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 2294 حاوية من ناحية أخرى، وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، الإدارات المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتسهيل جميع الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان. وشدد شاهين على ضرورة الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.