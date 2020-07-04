رئيس هيئة قناة السويس: عبور 9545 سفينة خلال 6 أشهر وجهود للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة

أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت أن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من 2020 تعطي مؤشراً إيجابياً ومطمئناً في تعامل الهيئة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد”COVID_19″ وذلك من خلال نجاحها في الحفاظ على المعدلات الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة..

وذكر رئيس الهيئة، في بيان، أن حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2020 شهدت عبور 9545 سفينة مقابل عبور 9114 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 431 سفينة بنسبة زيادة قدرها 4,7% ، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 0,6% بواقع 587,6 مليون طن، مقابل 584,1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 3,5 مليون طن.