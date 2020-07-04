متحدث “الري” :مصر لديها حسن نية كاملة وإرادة سياسية حقيقية للوصول إلى اتفاق بشأن”سد النهضة”

أكدت وزارة الري حرص القاهرة على الوصول إلى حل لأزمة سد النهضة عن طريق التفاوض، مشيرة إلى أن المفاوضات التي استؤنفت الجمعة شهدت استمرار الخلافات نفسها بين الدول الثلاث.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي لقناة “إم بي سي مصر 2” اليوم السبت، إن “مصر لديها حسن نية كاملة وإرادة سياسية حقيقية للوصول إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، لذلك نحرص على المشاركة في أي مبادرة عندما تسنح الفرصة لذلك”.

وأضاف أن “المفاوضات الجارية حاليا هدفها تقريب وجهات النظر”، مشيرا إلى أن مفاوضات الأمس شهدت استمرار نفس الخلافات الفنية والقانونية التي شهدتها الجولات السابقة من المفاوضات.

وتابع: “أنا لست مختصا إلا بالجوانب الفنية، لكن حسب رؤيتي الرعاية الدولية لها دور كبير في الحفاظ على الأمن والسلم، ومن الضروري أن يأخذ الجميع في اعتباره الرأي العام العالمي”.