لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حده  بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة..غدا 

استكمل اليوم ،وزراء المياه من الدول الثلاثة مصر واثيوبيا والسودان، الإجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.

واوضحت وزارة الموارد المائية والرى فى بيان لها عقب انتهاء مشورات اليوم ، ان كل دولة قامت باستعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة والتي أظهرت انه حتى الان لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانونى، مشيرة فى البيان الى انه تم الإتفاق على إستكمال النقاشات غداً من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حده في إطار العمل على الإستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم اذا ما إقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية .