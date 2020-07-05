وزارة الكهرباء تُصدر تصريحاً ضد “الطائرات الورقية”

حذرت وزارة الكهرباء من خطورة الطائرات الورقية كونها قد تتسبب بمقتل مستخدمها أو المارة، ووقوع أعطال في الشبكة الكهربائية جراء تشابكها بالأسلاك.

وقال المتحدث باسم الوزارة أيمن حمزة السبت لقناة “صدى البلد”، إن الطائرات الورقية تعد وسيلة للترفيه، لكن استخدامها بالقرب من الخطوط الهوائية والجهد العالي للشبكات الكهربائية يتسبب في أضرار على المواطن نفسه عندما يحاول أن يفض تشابك الطائرة مع أبراج الكهرباء ويتعرض للصعق الكهربائي كما تؤدي إلى حدوث أعطال في الشبكة الكهربائية.

وأشار حمزة إلى أن زيادة حجم الطائرة تؤدي إلى انزلاق الشخص والوقوع للأسفل من على أسطح المنازل، وطالب بالابتعاد عن أسطح المنازل وشبكات الكهرباء في تلك الحالة، والابتعاد عن خطوط الكهرباء أثناء استخدام الطائرة الورقية.

وأضاف أن هناك العديد من الشكاوى وردت بخصوص حدوث أعطال بسبب الطائرات الورقية في أماكن الدلتا بمحافظتي الدقهلية والقليوبية وفي الأماكن العشوائية التي تم بناؤها بالقرب من كابلات الكهرباء.