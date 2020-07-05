 وفاة الفنانة رجاء الجداوي بسبب ” فيروس كورونا”

توفيت الفنانة رجاء الجداوى، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تواجدت لمدة 43 يوما فى العزل الصحى في محافظة الإسماعيلية، حسبما أعلنت ابنتها على حسابها بفيسبوك.

وقالت، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أميرة مختار في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون ’مامي‘ في ذمة الله”.

وكانت حالة الفنانة رجاء الجداوى تدهورت مؤخرا وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى داخل العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي.

ولدت الجداوى في 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، وهى ابنة اخت الراقصة تحية كاريوكا، وفازت الجداوي فى عام 1958 بلقب ملكة جمال القطر المصري، وبدأت طريقها للفن عبر عروض الأزياء.وكانت صحة الممثلة تردت في الآونة الأخيرة، كما تضاربت الأنباء بشأن الحالة الصحية للجداوي، حيث ذكرت تقارير أنها دخلت في حالة غيبوبة، في أفادت تقارير أخرى بأنها لا تزال في حال الخطر وصحتها تدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

فقد ذكرت مصادر طبية بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية، الأسبوع الماضي، أن حالة الجداوي لا تزال خطرة وتدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه تم نقل الفنانة على جهاز “تنفس اختراقي” متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز “سيباب”.

ونقل مصدر عن الفريق الطبي قوله إنه اضطر إلى وضع الجداوي، على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، عوضا عن جهاز تنفس صناعي موصول بجهاز ضخ الهواء المستمر للرئتين، بعد تدهور حالتها بحسب اليوم السابع.

وأضافت المصادر أن نسبة الأكسجين في الدم ما بين 50 إلى 60، وهي نسبة ضعيفة الأمر الذي جعل حالتها متدهورة، موضحة أن الجداوي لا تزال على “الجهاز الاختراقي” بالعناية المركزة وفى حالة غير مستقرة.