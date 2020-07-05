الأمانة العامة لحزب التجمع تقرر:المشاركة في الانتخابات البرلمانية..وتكلف لجانها بإدارة العملية الانتخابية.

أصدر حزب التجمع بياناً إعلامياً عن اجتماع الأمانة العامة للحزب، جاء فيه ما يلي:

في ظل أوضاع الحظر الصحي والاحتراز والتباعد الاجتماعي، وفي ظل استمرار قرار الحزب بوقف الاجتماعات الحزبية والمؤتمرات والندوات الجماهيرية التقليدية، وإبداع وابتكار أشكال جديدة لاستمرار العمل الحزبي، والتواصل بين لجانه في ظل مخاطر جائحة كورونا الصحية، عقدت الأمانة العامة لحزب التجمع اجتماعها، أمس السبت ٤ يوليو ٢٠٢٠، عبر أدوات التواصل الإلكتروني (أون لاين)، بدعوة من المجلس الرئاسي للحزب، للنظر في توصياته حول الانتخابات البرلمانية، لمجلسي الشيوخ والنواب، وبعد تلقي آراء أعضاء الأمانة العامة (٥٥ عضواً) من أمناء المحافظات وأعضاء المكتب السياسي، قررت:

أولاً:

التأكيد على قرارات المؤتمر العام بشأن مبدأ المشاركة في استحقاقات الانتخابات البرلمانية.

ثانياً:

الموافقة بأغلبية كبيرة على توصيات المجلس الرئاسي، (موافقة ٥١ عضواً من إجمالي ٥٥ – مع اعتراض ٢، وامتناع عضو واحد، وتغيب عضو واحد عن التصويت).

وقررت:

١- تكليف لجان المحافظات بالبدء في تلقي طلبات الترشح في الدوائر الفردية للانتخابات البرلمانية (شيوخ ونواب).

٢- تشكيل لجنة الانتخابات المركزية لإدارة عملية الانتخابات البرلمانية، ودعوتها للاجتماع، وتكليفها بوضع وإعلان الضوابط والشروط الحزبية للترشح للانتخابات البرلمانية، في إطار الضوابط والشروط القانونية العامة.

صدر البيان الإعلامي صباح الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠