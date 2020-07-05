برلمانات شمال افريقيا: أجندة أردوغان لإحياء “الإخوان” ستفشل

كتبت رانيا نبيل

أكد النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات دول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى؛ أن جميع محاولات النظام الإرهابي التركى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان لاعادة الحياة لجماعة الاخوان الارهابية، والتي أراد ان يبدأها من داخل ليبيا بدول الشمال الافريقي ستبوء بالفشل الذريع خاصة بعد ادراك كافة الأوساط السياسية الاقليمية والافريقية والعربية والدولية انه لاهدف للنظام التركى من عملياته الارهابية والاجرامية داخل ليبيا سوى اعادة احياء جماعة الإخوان الإرهابية. وقال “الجندي” فى بيان له اصدره اليوم إن رجب طيب اردوغان أراد من تدخله فى ليبيا السطو أولًا على النفط الليبيى ومقدرات وثروات الشعب الليبيى الشقيق وتمكين جماعة الاخوان الارهابية من مفاصل النظام داخل ليبيا لتبدأ بعد ذلك التغلل فى دول شمال افريقيا، لتنفيذ أجندة جماعة الإخوان الارهابية في المغرب العربي مؤكدا أن الانظمة والشعوب داخل دول شمال افريقيا لن تسمح ابدا للنظام التركى الارهابى بتنفيذ مخططاته الشيطانية لإعادة نظام جماعة الإرهابية داخل اى دولة من دول شمال افريقيا. وتوقع النائب مصطفى الجندى فشل سياسات النظام التركى الإرهابي فى احتلال وغزو ليبيا مطالبا من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن سرعة التدخل لوقف الاعمال الارهابية والاجرامية التى يقوم بها النظام التركى الارهابى داخل الاراضى الليبية.