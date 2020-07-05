” ثقافات سيدات الصعيد” موضوع حلقة ” غاوى حكاوى” بـ صوت العرب”

كتبت رضا النصيرى

تستضيف الفترة والتي تنمي خبرات تدور حلقة اليوم من برنامج ” غاوى حكاوى”، حول ثقافات سيدات الصعيد، وذلك نم خلال لقاء مع الكاتبة الصحفية، لولا لحام ،وحوار عن “أخميم” وعن جمعية الصعيد وهي إحدى جمعيات المجتمع المدني، التى تنمى خبرات وثقافات سيدات الصعيد، بالإضافة لمركز الخدمة الاجتماعي بأخميم والذي يساعد بنات وسيدات أخميم في تعلم فن النسيج والتطريز، البرنامج من اعداد يحيى تادرس ومن تقديم دكتورة لمياء محمدو ، والاخراج لـ ” هانى فؤاد”، على صوت العرب فى الثانية عشر .