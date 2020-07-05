الحريرى فى رسالة إلى مجلس النواب: أرفض فرض تبرعات على الموظفين واصحاب المعاشات

اعتذر النائب السكندرى هيثم الحريرى عن حضور جلسة النواب اليوم لظروف مرضه وأرسل رسالة الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس يرفض من خلالها اجبار الموظفين وأصحاب المعاشات على التبرع والخصم الاجبارى لصالح مايسمى مواجهة مرض كورونا والظروف الحالية . وقال الحريرى فى رسالته .. كنت أتمنى ان تسمح ظروفي الصحية بالحضور والمشاركة في جلسات مجلس النواب التي تبدا اليوم الأحد ٥ يوليو ولكن من واجبي كنائب عن الشعب المصري ان اخطر سيادتكم جميعا، واعلن لمن اتشرف بتمثيلهم من المصريين برفضي الكامل لمشاريع قوانين تفرض مزيد من الاعباء المالية علي كاهل المواطنين وخاصة من تبقي ابناء الطبقة المتوسطة اولا: بخصوص اجبار موظفي الدولة والسادة اصحاب المعاشات علي التبرع لصندوق الكوارث من حيث المبدا لا يمكن اجبار شخص علي التبرع، حيث ان جمع التبرعات يكون اختيارًا وليس إجبارًا وقهرا وهنا يجب ان اذكر الجميع ان اعضاء تكتل ٢٥-٣٠ اول من بادروا بتبرعهم لدعم الدولة في ظل ازمة كورونا لكنه لا يجب ان نوافق علي هذا المبدا غير الدستوري كما انه لا يمكن من حيث ان نساوي بين جميع الموظفين في الدولة فهناك من يتقاضي عشرات الالوف من الجنيهات ومن يتقاضي بضع مئات من الجنيهات وان تكون نسبة الاستقطاع ١٪؜ لكل من يتقاضي راتب اكثر من ٢٠٠٠ جنيه!!! ان راتب ٢٠٠٠ جنيه لا يكفل الحد الادني من الحياة وليس الحياة الادمية ان الغالبية من الموظفين في الدولة اصبحوا متضررين من قانون الخدمة المدنية الذي خفض اجور العاملين في ألدولة عما كان عليه الوضع سابقًا كذلك فان اصحاب المعاشات ليس من العدل او الرحمة ان نفرض عليهم التبرع قهرًا واجبارا بنسبة ٠.٥٪؜ من قيمة المعاشات ان اقرار مثل هذا القانون يفتح ابواب الجحيم لمزيد من قوانين الجباية علي العاملين في الدولة فقط ودون غيرهم وهو امر مرفوض من الجميع وعلي الجميع بلا ادني شك كما انه يسمح لمجلس النواب القادم بتجديد وتمديد وربما زيادة هذا النسبة المستقطعة قهرًا واجبارا كما ان منح الحكومة الحق في استثناء فئات دون الاخري ايضا امر مرفوض من حيث المبدأ ولا يجب الموافقة عليه ثانيا: فيما يخص زيادة الرسوم علي السيارات بسب الراديو من حيث المبدأ يؤسفني ان اذكر سيادتكم ان الدولة تفتقد وبشدة الي اعلام مهني يسمح بحرية الراي والتعبير وكان من الضروري والمهم بحث هذه المشكلة التي تتسبب في كثير من الكوارث في الصحة والتعليم والسلوكيات الانسانية وحب الوطن والانتماء والتضحية من اجل مصر ومن حيث الموضوع فهل من العدل ان يتساوي كل السيارات في قيمة الزيادة، هل يمكن ان نساوي بين مالك سيارة موديل السبعينات والثمانيات بسيارات حديثة موديل السنه، هل يمكن ان نساوي بين سيارات ذات السعة اللترية صغيرة بسيارات ذات السعة اللترية كبيرة السادة اعضاء مجلس النواب لقد تحمل المواطنين الكثير من الاعباء الاقتصادية في السنوات الخمسة الاخيرة وهي عمر المجلس الحالي بسب ما سمي اصلاحا اقتصاديا وجاءت ازمة كورونا لتزيد الظروف الإقتصادية صعوبة علي الجميع وللأسف الحكومة لم تقف بجانب المواطنين بأستثناء منحة ٥٠٠ جنيه ام تصرف سوي مرة واحدة وال ١٠٠ مليار جنيه لا احد يعلم ما هي اوجه صرفها حتي الآن وقد اصرت الحكومة والاغلبية في مجلس النواب علي سياسة رفع الدعم ولم تلتزم بالحد الادني الدستوري لموازنة التعليم والصحة السيد رئيس مجلس النواب اطلب ضم هذا الخطاب لمضبطة الجلسة تسجيلا لموقفي من هذه القوانيين