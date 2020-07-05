استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن كفرالشيخ

كتب منتصر النجار

بناءًا علي توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ باستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة قامت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بمتابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت بالمدينة حيث تم تطهير وتعقيم المركز التكنولوجى وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وقام السيد شنقار القائم بأعمال رئيس مجلس ومدينة دسوق بالإشراف على تكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدينة وكذا الرش والتطهير بالمصالح الخدمية والوحدات الصحية وكافة المكاتب الادارية والطرقات بقرى محلة ابو على وكفرمجر وشباس الملح بالتنسيق مع وحدة الملاريا بالإضافة الي متابعة وفض الأسواق الأسبوعية بالمدينة والقرى بالإضافة الي قيام جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول بالإشراف على أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية والأماكن العامة بالمدينة، وكذا تعقيم لجان الثانوية العامة والازهرية حفاظًاعلى صحة وسلامة الطلبة والطالبات وفي سياق متصل قام المهندس استفتاح ابوابراهيم رئيس مركز ومدينة مطوبس بمتابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية بورسعيد والمستشفى والشوارع الفرعية والمنشآت العامة والخاصة بمطوبس وكذا التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والشوارع الرئيسية والفرعية وواجهات المنازل بقرية منية المرشد بالتنسيق مع إدارة الصحية والزراعية والطب البيطرى جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.