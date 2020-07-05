فى كفرالشيخ: اهدار 18 مليون جنية فى مشروع خزانات مياة الشرب بمركز مطوبس

تقرير منتصر النجار

فى عام 2008 تم افتتاح محطة تنقية مياة الشرب بمطوبس بحضور الرئيس السابق المغفور له محمد حسنى مبارك وجميع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشعب أنذاك بتكلفة قدرها 170 مليون جنية وتعمل المحطة بطاقة 1000 لتر فى الثانية الا ان شعب مطوبس والذى ظل يحلم بكوب مياة شرب نقى مازال يحلم بوصول المياة لمنازله لقد تم عمل دراسة لتنفيذ عدد 9 خزانا ت لتغذية القرى والتوابع لتضخ المياة لشبكات القرى ومنها للمنازل ولكن للاسف تحول الحلم الى سراب واقيمت الخزانات على أراضى أملاك دولة وأراضى مشتراة من الفلاحين وكان اجمالى التكلفة الفعلية للخزانات مايقرب من 18 مليون جنية وأسندت الاعمال الى شركات حسن علام ومنها الى مقاولين من الباطن ومنذ عام 2009 حتى الأن الأعمال متوقفه ومن المواقع تم سحب المعدات لماذا لاندرى يقول يونس الطنايحى عضو مجلس محلى محافظة سابق ان الخزانات التى تم تنفيذها من قبل وزارة الاسكان والهيئة العامة لمياة الشرب والصرف الصحى تعتبر مبانى قائمة تسكنها الأشباح والغربان فمنذ عام 2009 حتى الأن لم تقوم وزارة الاسكان والمحافظة بالانتهاء من الاعمال لهذا المرفق الحيوى والذى سيقوم بتغذية جميع منازل مركز مطوبس بالمياة طوال ال24 ساعة ولا نسمع عن تجمهر لبعض المواطنين امام شركة المياة ومجلس مدينة مطوبس للمطالبة بوصول المياة المقطوعة عن منازلهم مدة اسبوع واسبوعين وطالب الطنايحى الدكتور رئيس مجلس الوزراء بمحاسبة جميع الجهات المنوط لها تنفيذ هذه الخزانات ومحاسبتهم على اهدار المال العام واشار كل من سمير هاشم ومحمد سعيد وحسنى حماد واحمد خطاب بارسال لجنة لتقصى الحقائق عن اهدار المال العام فى خزانات تسكنها الاشباح