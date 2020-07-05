اعتبرته مخالفة دستورية ..النيابة الإدارية تعترض على إذن المالية بإجراء التحقيقات في مشروع الاجراءات الضريبية الموحد

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رأي هيئة النيابة الإدارية في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك في إطار مواصلتها لمناقشة مشروع القانون .

واعترض ممثلوا هيئة النيابة الإدارية على مشروع القانون وخاصة المادة ٢٤ من مشروع القانون لأنه مثل قيدا على إختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناء على طلب كتابي من وزير المالية مما أعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفا للدستورية والنص المادة الدستورية التي بحدد إختصاصتها.

وأكد ممثلو هيئة النيابة الإدارية أن هذا النص يعد موصوما بعدم الدستورية فضلا على أن هذا النص أخل بمبدأ المساواة ووضع تمييزا لهؤلاء الموظفين عن غيرهم من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، بل وغيرهم من أصحاب المراكز القانونية المتساوية ممن لهم صفة الضبطية القضائية كمفتشي التموين ومفتشي الصحة وغيرهم من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في الجهات والوزارات المختلفة.

كنا جاء في ملاحظات النيابة الإدارية أن نص المادة ٢٤ أن طلب إقامة الدعوى الجنائية بنص المادة ٢٤ يتضمن إهدارا للمال العام.

من جانبه أوضح ممثل وزارة المالية الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أنه المقصود بهذا النص “لا يجوز اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية” وشرطية إذن وزير المالية، أن هذا النص يحقق قدر من الطمأنينة المعنوية لحماية مصلحة الممول في الأساس وأن مشكلة مأموري الضرائب أنه متخوف أثناء أداء عمله، ويحتاج إلى هذا القدر من الطمأنينة المعنوية.

وأكد أن الحكومة ليس لديها نية أو مجرد تفكير في انتزاع سلطة اي جهة قضائية وبالأخص هيئة النيابة الإدارية التي أعتبرها صرحا لحماية المال العام، وأن النص الوارد من الحكومة لا بتضمن اية حماية لأي فاسد ايا كانت سلطته او درجته الوظيفية.

كما أن النص لا يمتح حصانة ولم يغل يد النيابة الإدارية في مباشرة إختصاصتها، كما هو الحال في قوانين أخرى.

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إنه لا خلاف على التكامل بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية، ولا نختلف على منح الطمأنينة المعنوية لمأموري الضرائب ولكن في الوقت نفسه لا يجب الإفتئات على دور هيئة النيابة الإدارية ومنح حصانة لمأموري الضرائب، لذا يجب التوافق بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية.

وطالب الطرفين بضرورة الوصول لحل توافقي بين الطرفين وبأسرع وقت ممكن.

من جانبه قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة كانت هناك مشكلة مع هيئة قضايا الدولة وتم حلها بالتوافق مع وزارة المالية لذا نمنح فرصة لتحقيق توافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية للتوافق على النص.

كما طالب نواب لجنة الخطة والموازنة ضرورة التوافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية حول نص المادة من أجل الحفاظ على المال العام.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل إنه من ضروري التوافق بين الطرفين، رافضة فكرة الحصانة لمأموري الضرائب لأن هناك خطورة تكمن أن مأموري الضرائب يمكن أن يستغل سلطاته،

وأشارت إلى أن مشروع القانون يتداخل مع سلطات أخرى وهذا غير سليم.

وأشارت سهير الحادي إلى أن هناك تمييز غير مبرر، مع ضرورة وضع صياغة قانونية توافقية لحماية المال العام.