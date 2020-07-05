مجلس الوزراء:الاستجابة لأكثر من 850 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك في تقرير رصد الاستجابة لإستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد؛ في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إلى أنه تم الرصد والاستجابة لأكثر من (850) استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين، تم التواصل معها جميعاً وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، لافتاً إلى أنه قد صدر بخصوصها (87) قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء، وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

ونوه إلى أن حالات الاستغاثات تنوعت ما بين العمليات الجراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقري والجلدية والحروق والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية ؛ والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية كذلك تلبيه احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة، والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام بالإضافة إلى استغاثات كورونا .

وعرض الدكتور حسام المصري جانباً من استجابة لجنة الاستغاثات الطبية لما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وكذلك ما يرد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ودور رعايات الأيتام، ودور رعايات المسنين، وبوابة خدمة المواطنين برئاسة بمجلس الوزراء، وما يصل إليها مباشرة، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج علي نفقة الدولة للحالات الأولي بالرعاية.

وتضمنت الحالات استغاثة على صفحات التواصل من الطبيب “محمود س ” _37 سنة – كان يعمل بأحد مستشفيات العزل ببلطيم ويعاني من مشكلة بعدم الرؤية نظرًا لإصابته بارتفاع شديد في ضعط الدم، حيث قام المستشار الطبي بالتواصل مع الطبيب، وتم عمل الاشعات اللازمة علي العين وتم التنسيق مع اللواء طبيب مصطفي ابو حطب مدير مستشفي المركز الطبي العالمي، وتم استقبال المريض وعرضه علي لجنة من الاساتذة والاستشاريين بمستشفي المركز الطبي العالمي، وحجز المريض بالرعاية، وكلف رئيس الوزراء بعلاجه على نفقة الدولة.

كما تم رصد منشور على إحدى صفحات الفيس بوك خاص بحالة الطبيبة “آية . م” ٣١ سنةطبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى كانت تعاني من أعراض مرضية حرجة، حيث إن لها تاريخا مرضيا بتركيب دعامة بالشريان الأورطي وزوجها طبيب يعاني من كورونا وهو الآن بالعزل المنزلي، وقد توجهت الطبيبة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى الأسبوع الماضي تعانى من صعوبة بالتنفس و تسارع ضربات القلب، وتم حجز المريضة بالرعاية المركزة، ووضعها على أكسجين مستمر، وعمل الفحوصات الممكنة؛ وتبين أن المريضة تحتاج لإجراء مسحة للكورونا وتحتاج لاجراء موجات صوتية على القلب بالمنظار عن طريق المريء، حيث أن التشخيص المبدئي هو إصابة بفيروس كورونا المستجد مع التهابات على الصمام الاورطى، وعلى الفور تم التواصل مع الطبيب المعالج ومدير المستشفى و تم إجراء مسحة للكورونا، والتي جاءت سلبية؛ وتم التنسيق مع اللواء طبيب مصطفى أبوحطب مدير مستشفي المركز الطبي العالمي، وتشكيل لجنة من كبار أساتذة الطب بالمركز لمناظرة تقارير الطبيبة، وتم التنسيق و نقل الطبيبة لمستشفي المركز الطبى العالمى، وحجزها بالرعاية المركزة وتم صدور قرار من رئيس الوزراء بتحمل نفقات علاجها، وتم خروجها من المستشفي بعد التعافي، وتوجهت الطبيبة برسائل شكر لرئيس الوزراء، والفريق الطبى بمجلس الوزراء، على الرعاية الكاملة طوال فترة العلاج .

تضمنت الحالات استغاثة علي صفحات التواصل الاجتماعي من زوجة الطبيب صيدلي “ابراهيم ج.” – محافظة القاهرة محجوز بالمستشفي الطبي العالمي، قام بإجراء عملية جراحية لإستئصال الامعاء نتيجة وجود غرغرينة بها، وتم استلام التقارير الطبية بحالته الطبية، وتكاليف العلاج وعرضها علي اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، وتم استصدار قرار من رئيس الوزراء بالمساهمة في مصاريف العلاج.

وكذلك استغاثة من والد الطفل “خالد ص.” 4 سنوات محافظة كفر الشيخ، حيث تعرض لحادث انفجار كشك كهربائي أثناء السير بجوار منزله نتج عنها حروق متفرقة بجسده من الدرجة الثالثة، وسوء حالة الأطراف العلوية (الذراعين)، وعلي الفور تم التواصل والتنسيق مع أ.د حسن الططاوي مدير مستشفيات جامعة طنطا، واستقبال الطفل وعرضه علي كونسولتو من الأساتذة الأطباء وتم حجزه وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للطفل، حيث تم بتر أطرافه العلوية وتم اجراء العمليات التجميلية اللازمة مع توفير وحدات الدم اللازمة للعمليات، وجميع الأدوية اللازمة وتم خروج الطفل من المستشفي بعد استقرار حالته، وسيتم تركيب أطراف صناعية فور سماح حالته بذلك؛ كما تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي وتوجيه خدمات الوزارة التي يمكن أن يستفيد منها الطفل وأسرته.

إلى جانب استغاثة من والد الطفل “عمرو خ.”– 13 سنة -محافظة القليوبية تعرض لحادث سقوط من اعلي منزله اثناء لعبه بطائرة ورقية، وفي حالة حرجة جدا، وعلي الفور تم التنسيق مع ا.د طارق يوسف مدير مستشفي الجراحة والرعايات بالدمرداش، حيث تم استقبال الطفل بقسم الطواريء وعمل جميع الفحوصات والتحاليل والاشعات اللازمة للطفل وحجزه بالرعاية وخروجه بعد تحسن الحالة، فضلاً عن استغاثة من جد الطفل “مالك أ.” – 8 شهور -محافظة كفر الشيخ، يعاني من أورام متعددة بالمخ والكلي وحالته خطيرة، حيث تم التواصل وعرض التقارير الطبية والأشعات علي أ.د إيمان رجب، أستاذ أورام الدم بمستشفي الدمرادش للأطفال؛ كما تم التنسيق وحجز الطفل بمستشفي 57357 للأورام بطنطا وتم حجز الطفل لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتم استقبال استغاثة تليفونية من زوج السيدة كريمة م. 40 عاما من القاهرة، تفيد بأن زوجته حامل في 3 توائم في الشهر الثامن من حملها، وفي حالة وضع، وحالتها خطيرة وتحتاج الي إجراء عملية ولادة عاجلة في احد المستشفيات مع توفير حضانات للأطفال الثلاثة؛ وعلي الفور تم التواصل مع دكتور ضياء عبدالحليم، مدير مستشفي الجلاء التعليمي للولادة، واستعد جميع الأطباء لاستقبال الأم التي وضعت مولودها الأول (ذكر) في استقبال المستشفي، ومن ثم قام الأطباء بإجراء عملية ولادة قيصرية للتوأم الاخرين (بنتين) .كما تم التنسيق مع ا.د زهراء عزالدين رئيس قسم الحضانات بمستشفي ابوالريش المنيرة، وتم نقل الأطفال بالاسعاف الي مستشفي ابوالريش المنيرة؛ وتم خروج الام من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

وكذلك استغاثة من والد الطفل “رمضان ع. “– 10 سنوات – محافظة الفيوم حيث تعرض لحادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بأحد المحال التجارية القريبة من منزله؛ وعليه تم التواصل مع د.أحمد ربيع مدير مستشفي الفيوم العام لاستقبال وحجز الطفل بالمستسشفي؛ كما تم التواصل بالتنسيق مع أ.د مصطفي قدري (استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية) وإرسال صور وتقرير طبي بحالة الطفل وقام بكتابه العلاج اللازم لحالته كما تكفل بعلاج الطفل وعمل جلسات التجميل اللازمة لحالته مجانًا.

ونظرًا لظروف البلاد والقرار الخاص بغلق العيادات الخارجية بالمستشفيات الخاصة باستقبال حالات الكورونا؛ أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم استقبال عدد من الحالات والتنسيق مع الأطباء المختصين للاستشارة الطبية وتقرير خطة العلاج اللازمة للمرضي عن طريق تقنيات التواصل عن بعد، وعرض جانباً من تلك الحالات.

وتضمنت الحالات استغاثة من والدة الطفلة “جودي ” سنتين محافظة الشرقية تعاني من “أنيميا” حادة ناتجة عن نقص الحديد وتحتاج إلى العرض علي أحد الاساتذة المتخصصين حيث تم التواصل مع أ.د آمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال أمراض الدم وزرع النخاع، لعرض التحاليل والتقارير الطبية وقامت بالتواصل مع أهل الطفلة وكتابة العلاج الدوائي اللازم لحالتها الصحية.

وكذلك استغاثة من زوجة المريض “مصطفي م.” 68 عاما محافظة القاهرة يعاني من ورم بالمخ وتم إجراء عمليات جراحية منذ سنوات ويعاني من آلام حادة، وعليه تم التواصل وارسال التقارير والاشعات اللازمة إلى أ.د تقوي حسيني الخطيب، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، وقامت بالتواصل مع المريض ووضع خطة العلاج اللازمة لحالته الصحية ؛حيث تم حجز المريض واجراء عملية لاستئصال الورم بالمخ بمستشفي السلام العام.