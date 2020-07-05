عبد العال لـ”رؤسات الهيئات الإعلامية”: كونوا ظهير قوي للدولة.. وأطالب بعودة المحطات باللغات الأفريقية

‏ قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام؛ إننا نمد أيدينا للجميع لتفعيل سبل التعاون الكامل مع الهيئات الإعلامية لنصل بالإعلام المصري لبر الآمان. وأضاف هيكل خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن أدى رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية: “نواجه مشاكل كثيرة ونتمنى التوفيق للجميع لتحقيق الصالح العام للدولة”. وأشاد رئيس البرلمان د. علي عبد العال بدور رؤساء الهيئات، مشيرًا إلى اختيار قيادات ينتمون لمؤسسة روزاليوسف، وقال: “روزاليوسف قبلة المعارك”. ووجه عبد العال كلامه لرؤسات الهيئات: كونوا ظهير قوي لهذه الدولة، وعندكم القدرة والآليات كي ترجع الصحافة والتليفزيون، كما كان قبلة أفريقيا، وينهل الجميع من هذه المحطات الإعلامية والصحفية. وطالب عبد العال بعودة المحطات باللغات الإفريقية المختلفة؛ مضيفًا “العالم يحاول أن يستخدم القوى الناعمة للتأثير على الرأي العام العالمي حتى الدول الكبري”.