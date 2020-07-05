رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب

أدي منذ قليل رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث الجدد اليمن القانونية والدستورية امام مجلس النواب ، وذلك بعد صدور قرارات السيد رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة السيد حسين كمال عبدالقادر زين. وتقدم دكتور على عبدالعال بالتهئةالقلبية على هذه الثقة الغالية التى اولتها القيادة السياسية لهم جميعا وتقضي القوانين المنظمة للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعماله.