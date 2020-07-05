لجنة مجلس الشيوخ تبدأ مهام الهيكل التنظيمي وجرد الأصول ونقل الموظفين

عُقد اليوم الأحد الاجتماع الأول للجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ المشكلة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

جاء الإجتماع برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وعضوية الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستشارمحمود فوزي أمين عام مجلس النواب، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية.

وخلال الاجتماع تم صياغة القواعد المنظمة لعمل اللجنة، وتشكيل أمانة فنية لها، ولجان فرعية معنية بوضع الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ، وتحديد الوظائف المطلوبة به، وترتيبها وتوصيفها، وتسكين العاملين على وظائف هذا الهيكل، وحصر كافة أصول مجلس الشورى الملغي، بما في ذلك مكونات مبناه بمدينة القاهرة وتجهيزاته، والسابق نقلها إلى مجلس النواب، وبيان حالتها الواقعية والقانونية، واقتراح الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، ودراسة الاعتمادات المالية المتاحة للمجلس، ومدى كفايتها، والتوصية بالإجراءات اللازمة لنقلها إليه.

وانتهى الاجتماع إلى أن يتولى المستشار أمين عام مجلس النواب الإعلان عن تلقي طلبات نقل العاملين بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ على النموذج المعد لذلك، خلال الفترة من 5 يوليو الجاري وحتى 12 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن اللجنة المشار إليها قد ناط بها القانون جميع الاختصاصات المالية والإدارية لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخاب المجلس، وستتوالى اجتماعات اللجنة لحين انتهائها من المهام الموكلة إليها.