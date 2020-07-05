الصين تهدي الجامعة العربية شحنة مستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا.

استقبلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد شحنة من المستلزمات الطبية تحتوي على أعداد من الكمامة N95 والكمامة الطبية العادية، وذلك كهدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في إطار تعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن مراسم تسليم الشحنة تمت بحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام والسيد لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، حيث أعرب السفير حسام زكي عن بالغ التقدير والشكر للجانب الصيني على هذه الهدية المقدرة التي تعكس عمق علاقات التعاون والصداقة بين الجامعة العربية والصين، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي نواجهها جميعاً.

وقد ألقى السفير الصيني بهذه المناسبة كلمة أكد فيها على عمق أواصر الصداقة والتعاون بين الصين والجامعة العربية وعلى الاهتمام الكبير الذي توليه لتعزيز العلاقات مع الجامعة العربية وأمانتها العامة.