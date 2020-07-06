” النقل”: التخطيط لتنفيذ 22 مشروع بمترو الانفاق بإجمالي تكلفة (512 مليار جنيه) حتي عام 2024

عقد وزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة ،في بداية اللقاء أكد وزير النقل أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام ، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسيرعليهم لافتا الى أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات مترو الانفاق بإجمالي عدد (22) مشروع وبإجمالي تكلفة (512 مليار جنيه) حتي عام 2024 ،وتم الانتهاء من تنفيذ عدد (8) مشروعات بإجمالي تكلفة (33.1 ) مليار جنيه وجاري تنفيذ عدد (6) مشروعات بإجمالي تكلفة (228.5) مليار جنيه ، وتم التخطيط مع بداية هذا الشهر للبدء في تنفيذ عدد (8) مشروعات بتكلفة (250.5) مليار جنيه .

ثم استعراض وزير النقل الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات الجاري تنفيذها حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو 36% والتى يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة، وحيث جاري تنفيذ أعمال حفر النفق وتركيب الحلقات الخرسانية بين محطة ماسبيرو والزمالك ووجه وزير النقل ان يتم استعادة حركة الطرق أعلى المحطات النفقية فور انتهاء اعمال الحفر بكل محطة تسهيلاً على سكان المنطقة المتواجد بها المحطة كما استعرض الوزير أخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح محطات المرحلة الرابعة

كما تابع وزير النقل موقف تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد بالتعاون مع كة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية حيث تم تسليم اول قطار من الصفقة في 16/6/2020 وسيتم توريد ثاني قطار خلال هذا الشهر على أن يتوالى وصول باقي القطارات وفقا للجدول الزمني المحدد على أن يتم تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر . ، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكب/يوم بعد إفتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة والمنتهية بمحطة عدلى منصور

كما استعرض الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 32.6 مليار جنيه وحيث وصلت نسبة التنفيذ الحالية للاعمال الانشائية 32% واكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال نظرا للاهمية الكبيرة للمشروع حيث سيساهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا

وطالب وزير النقل بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك سرعة الانتهاء من كافة الاجراءات التمويلية الخاصة بتطوير انظمة الخط الاول للمترو مع شركاء التنمية الدوليين من المؤسسات والبنوك الدولية العالمية خاصة وان الوزارة تسيير في اتجاهين في هذا المجال الاول هو تنفيذ مشروعات جديدة للمترو والثاني تحديث وتطوير الخطين الاول والثاني لمترو الانفاق.