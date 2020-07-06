أخبار وتقارير

34.6 ٪ زيادة قيمة الأرباح ( الفائض القابل للتوزيع ) بالهيئات الإقتصادية عام 2017/2018

كتب عبد اللطيف وهبه
4

اعلن الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء اليوم ان قيمه الارباح للهيئات الاقتصاديه بلغ اكثر من ١٢٦ مليار حنيه عــام 2017/2018 ” مقابل 93.7 مليار جنيه
عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 34.6 ٪ وقد تركزت هـذه
الـزيادة في نشـاط النقل والتخزين والمعلـومـات والاتصالات
بنسبة 69.5٪، 59.7٪على التوالي في الوقت الـذي انخفضت
أربـاح نشـاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 57.6٪.

– كما بلغــــت قيمـة إجمـالي رأس المـال المدفوع 116.7 مليار جنيه
عــام 2017/2018 مقابـل 107.3 مليار جنيـه عام 2016/2017
بنسبة زيــادة قدرها 8٫7 ٪ تركزت هذه الـزيادة في نشاط
الإتصالات وتـرجـع هـذه الزيــادة نتيجة للتوســع في كثرة
الاستثمـارات لشـركـات الاتصالات ويــوجــد زيــادة ايضـاً
في نشاط النقل والتخزين.

-وبلغــت قيمـة مشروعـات تحـت التنفيـذ 128.1 مليار جنيه
عام 2017/2018 مقابل 102.2 مليار جنيه عـام 2016/2017
بنسبـــة زيــادة قـــدرهـــا 25.3 ٪ تركزت هذه الـزيـادة
في نشـاط النقل والتخزين نتيجة المشروعات القومية للطرق
ويـوجـد زيـادة ايضاً في نشاط الكهربـاء والـوساطة المـالية
والتأمين والعقارات.

– كما بلغـت قيمـة المدينون 510.7 مليــار جنيـه عـام 2017/2018
مقابـل 358.4 مليار جنيـه عـام 2016/2017 بنسبة زيــادة
قدرهـا 42.5٪ تـركزت هـذه الـزيـادة في أنشطة العقارات
و التعـديـن وذلـك نتيجـة التـوســع في البحـث والتنقـيـب
للاكتشافات البترولية الجديدة .

– بلغـت قيـمـة إيرادات النشاط الجارى 716.2 مليـار جنيه
عام 2017/2018 مقابل 651.6 مليار جنيه عام 2016/2017
بنسبـة زيـادة قـدرهــا 9.9٪ تركزت هــذه الــزيــادة
في إيـرادات نشـاط التعديـن وذلك نتيجة إرتفـاع الاسعـار
العـالميـة للبترول وإنخفـاض قيمة العملـة المحليـة نتيجـة
تحرير سعر الصرف .

– بلـغـت قيـمة متـوسـط أجـــر العـامــل 71.6 ألف جنيـه
عــام 2017/2018 مقـابل 56.5 ألف جنيه عام 2016/2017
بنسبــة زيــادة قــدرهــا 26.7٪ تركــزت هذه الزيـادة
في أنشطـة التعدين والادارية وخدمات الدعم بنسبة 31.7٪
، 60.9 ٪ على التوالي في الـوقـت الـذي انخفض متوسط أجـر
العامل في نشاط الزراعة حيث أنخفض بنسبة قدرها 93.9٪.

عبد اللطيف وهبه
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق