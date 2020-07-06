34.6 ٪ زيادة قيمة الأرباح ( الفائض القابل للتوزيع ) بالهيئات الإقتصادية عام 2017/2018
اعلن الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء اليوم ان قيمه الارباح للهيئات الاقتصاديه بلغ اكثر من ١٢٦ مليار حنيه عــام 2017/2018 ” مقابل 93.7 مليار جنيه
عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 34.6 ٪ وقد تركزت هـذه
الـزيادة في نشـاط النقل والتخزين والمعلـومـات والاتصالات
بنسبة 69.5٪، 59.7٪على التوالي في الوقت الـذي انخفضت
أربـاح نشـاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 57.6٪.
– كما بلغــــت قيمـة إجمـالي رأس المـال المدفوع 116.7 مليار جنيه
عــام 2017/2018 مقابـل 107.3 مليار جنيـه عام 2016/2017
بنسبة زيــادة قدرها 8٫7 ٪ تركزت هذه الـزيادة في نشاط
الإتصالات وتـرجـع هـذه الزيــادة نتيجة للتوســع في كثرة
الاستثمـارات لشـركـات الاتصالات ويــوجــد زيــادة ايضـاً
في نشاط النقل والتخزين.
-وبلغــت قيمـة مشروعـات تحـت التنفيـذ 128.1 مليار جنيه
عام 2017/2018 مقابل 102.2 مليار جنيه عـام 2016/2017
بنسبـــة زيــادة قـــدرهـــا 25.3 ٪ تركزت هذه الـزيـادة
في نشـاط النقل والتخزين نتيجة المشروعات القومية للطرق
ويـوجـد زيـادة ايضاً في نشاط الكهربـاء والـوساطة المـالية
والتأمين والعقارات.
– كما بلغـت قيمـة المدينون 510.7 مليــار جنيـه عـام 2017/2018
مقابـل 358.4 مليار جنيـه عـام 2016/2017 بنسبة زيــادة
قدرهـا 42.5٪ تـركزت هـذه الـزيـادة في أنشطة العقارات
و التعـديـن وذلـك نتيجـة التـوســع في البحـث والتنقـيـب
للاكتشافات البترولية الجديدة .
– بلغـت قيـمـة إيرادات النشاط الجارى 716.2 مليـار جنيه
عام 2017/2018 مقابل 651.6 مليار جنيه عام 2016/2017
بنسبـة زيـادة قـدرهــا 9.9٪ تركزت هــذه الــزيــادة
في إيـرادات نشـاط التعديـن وذلك نتيجة إرتفـاع الاسعـار
العـالميـة للبترول وإنخفـاض قيمة العملـة المحليـة نتيجـة
تحرير سعر الصرف .
– بلـغـت قيـمة متـوسـط أجـــر العـامــل 71.6 ألف جنيـه
عــام 2017/2018 مقـابل 56.5 ألف جنيه عام 2016/2017
بنسبــة زيــادة قــدرهــا 26.7٪ تركــزت هذه الزيـادة
في أنشطـة التعدين والادارية وخدمات الدعم بنسبة 31.7٪
، 60.9 ٪ على التوالي في الـوقـت الـذي انخفض متوسط أجـر
العامل في نشاط الزراعة حيث أنخفض بنسبة قدرها 93.9٪.