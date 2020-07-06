وزيرة الصحة: إلحاق أطباء التكليف ببرنامج الزمالة المصرية ‏

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم إلحاق أطباء التكليف ببرنامج الزمالة المصرية، وتقدم حتى الآن 55% من شباب الأطباء الخريجين ببرنامج الزمالة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصحة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه علي المجلس لنظره.

وطمأنت وزيرة الصحة المجتمع على شباب الأطباء، لافتا إلى أن برنامج الزمالة المصرية، هو برنامج مقدر دوليا ومعترف به في جميع الدول العربية باسم شهادة الزمالة المصرية، لافتة إلى أن الدعم السياسي للمنظومة الصحية بالكامل غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأوضحت أن مصر والعالم شهد أزمة صحية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي وباء فيروس كورونا، وطالت الجائحة دول العالم بأسره، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الإنعزال أو إغلاق الحدود.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية حرصت على عبور تلك الأزمة من خلال إجراءات جهود غير مسبوقة أسهمت وتسهم في تحقيق أعلى معدلات للأمان ووفقاً لمحددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المواطنين، وكان الأبطال في إدارة تلك الأزمة العاملون بالمنظومة الصحية، الذين كانوا على مستوى المسئولية وتفاعلوا باحترافية ومهنية رفيعة المستوي في مواجهة الجائحة.