لاول مرة منذ ٥٠ عاما:العراق يفوز بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي في منظمة العلوم والثقافة الدولية
هنأ وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في العراق علي حميد مخلف ببيان للوزارة، المثقفين والاكاديميين كافة ، بفوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي في منظمة الالسكو والذي لم يحصل عليه منذ ٥٠ عاماً.
واضاف ، بعد جهود مضنية قامت بها اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم لسنتين متتاليتين ، تكلل اليوم ، الرابع من تموز ، بمصادقة منظمة الالسكو على هذا الفوز في دَورتها 113 التي عقدت عن بعد ، بعد تنافس شديد بين سبع دول عربية .