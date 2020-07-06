صرف معاشات بقيمة 656 مليون و810 الف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي خلال 5 ايام

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي انه تزامنا مع قرار الدولة بصرف أصحاب المعاشات للدفعة الأولي من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها علي دفعات متساوية ربع سنوية بدأت في أول يوليو الحالي ويتم صرف الدفعة الثانية اول اكتوبر المقبل والدفعة الثالثة اول يناير 2021علي ان تكون آخر دفعةصرف في اول ابريل 2021 تم استمرار صرف معاشات شهر يوليو من فروع البنك المختلفة البالغ عددها 93 فرعاً منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية هذا بجانب صرف العلاوة الدورية السنوية التي قررتها الحكومة لأصحاب المعاشات، .

وأوضح عشماوي انه بناء علي تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم بدء صرف معاشات يوليو خلال عطلة البنك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وانتهاء الميزانية منذ يوم الأربعاء الماضي مع التأكيد علي تنويع وسائل الصرف لموجهة التكدس وتشجيعا علي تعميق نظم المدفوعات الآلية من خلال الصرف من ماكينات الصراف الآلى سواء تخص البنك أو تخص البنوك الأخري بدون احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أى ماكينة صراف إلى تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي هذا بالاضافة الي السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل .

وافاد عشماوي ان اجمالي حركات الصرف بلغت 421الف و58 حركة بقيمة إجمالية 656مليون و810الف جنيه تقريبا حيث تم في اليوم الاول القيام بمليون و235الف حركة تقريبا بمبلغ إجمالي 162مليون و800الف جنيه تقريباً من خلال ماكينات الصراف الآلي كما تم خلال اليوم الثاني القيام ب 95الف و574حركة بقيمة 148مليون و684الف جنيه تقريباً وتم في اليوم الثالث القيام ب 36الف و775حركة بقيمة 45مليون و769الف جنية تقريباً وتم خلال اليوم الرابع القيام ب 33الف و828حركة بقيمة اجمالية 52مليون و60الف جنية تقريباً كما تم خلال اليوم الخامس القيام ب131الف حركة باجمالي قيمة 247مليون جنيه و496الف جنيه تقريبا

وأوضح عشماوي إنه تم إصدار تعليمات إلي جميع فروع البنك بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار فضلا عن تعزيز الصرافين على الشبابيك، وحث المواطنين علي الصرف من خلال فروع خدمة فوري موضحاً ان البنك يسعى بكل قوة لعدم وجود تزاحم أمام وداخل البنك وتساعدنا مؤسسات المجتمع المدني وموظفي البنك، في ذلك خاصة أيام صرف المعاشات مع الحرص علي إتخاذ كافة القواعد والتدابير الإحترازية لحماية العملاء والحفاظ علي سلامتهم جميعا