“المرافق” :صرف العلاوة الدورية لـ121 الف عامل بالشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر

قرر مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ،على منح جميع العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وعددهم 121 الف عامل ،العلاوة الدورية السنوية “2020-2021 ” بنسبة 12 في االمئة من الاجور الاساسية لجميع العاملين بالشركات ..

صرح بذلك اليوم الثلاثاء د. عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق ،وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة موجها الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،ورئيس الشركة القابضة برئاسة المهندس جابر دسوقي على هذا القرار .