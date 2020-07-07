المعهد القومي للإدارة يطلق برنامج “قيادة التغيير في وقت الأزمات” اليوم

يطلق المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم برنامجًا تدريبيًا بعنوان “قيادة التغيير في وقت الأزمات” استكمالًا لمسيرة التعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس علي مدار يومي 7،8 يوليو الجاري.

ومن جانبها أوضحت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج يأتي في إطار تقديم المعهد برامج تدريبية للتعليم عن بعد ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تنفذها الدولة.

وأوضحت شريف أن البرنامج تم تصميمه لمساعدة القيادات داخل المؤسسات على كيفية قيادة التغيير أثناء الأزمات وكيفية قيادة الأفراد ليصبحوا أكثر تقبلًا وتكيفًا مع التغيير وذلك بعد ما نتج عن جائحة فيروس كورونا من تحديات استثنائية على عاتق القيادات داخل المؤسسات متابعه أن تلك التحديات ستؤدى الى تغييرات في مجالات عدة إلي جانب طرق وأساليب العمل مؤكدة أن ذلك استدعي سرعة الاستجابة لتلك التغييرات.

وحول محاور البرنامج لفتت شريف إلي أن البرنامج سيتطرق إلي عددٍ من الموضوعات تتضمن كيفية بناء المرونة لأفراد الفريق ليصبحوا أكثر تقبلًا وتكيفًا مع التغيير وقت الازمات، تأثير التغيير على أفراد فريق العمل، ردود أفعال الأفراد واستجابتهم تجاه التغيير، منحنى التغيير بالإضافة إلي أساليب مواجهة مقاومة التغيير.

وأضافت د.شريفة شريف أن محاور البرنامج تضمنت كذلك مناقشة عوامل نجاح التغيير إلي جانب نماذج إدارة وقيادة التغيير فضلًا عن التخطيط للتغيير، كيفية تطبيق التغيير.