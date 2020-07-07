“احمى نفسك .. احمى بلدك”حملة توعية بالإذاعة لمواجهة” كورونا”

تقدم الإذاعة المصرية حملة توعية تحت عنوان احمى نفسك احمى بلدك وهى تنويهات سريعة تتراوح مدتها من دقيقة إلى دقيقة ونصف حول أخر التوصيات والتوعية التى أصدرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مؤخرا للتعامل مع فيروس كورونا وبشكل يتناسب مع العودة إلى تفاصيل الحياة الطبيعية.

وعدد التنويهات (20) تذاع على عدد من الشبكات منها البرنامج العام ،صوت العرب ،الشرق الأوسط، شبكة الإذاعات الاقليمية ، من بطولة ، أحمد صيام ،محمود عامر ، وفاء السيد وسيد الشرويدى، تأليف وإخراج : رضا سليمان. وبيان الموضوعات كما يلى : الكمامة وممارسة الرياضة.خليك فى البيت. الأكل .. والوقاية..شوية أنفلونزا. بوابات التعقيم..الصغير والكبير . الحر والبرد وفيروس كورونا..لا ضرر ولا ضرار . التخلص من الكمامة..أزمة من غير لزمة . تخزين العلاج للفيروس..دقيقة فى الزحمة . التوم وزيت السمسم. .الميه والصابون. الكمامة والتنفس..الكمامة والجوانتى. الاحتياط واجب..عطشانه يا حوده. الكورونا والمضادات الحيوية..سلامات يا صاحبى.