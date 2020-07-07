“الوعى المجتمعى ومواجهة الشائعات” موضوع حلقة” أسرتى”..بالإذاعة اليوم

تقدم شبكة صوت العرب حلقة جديدة اليوم من برنامج ” اسرتى”، حيث يستضيف ناصر عدلى ،رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الالكترونية ، ليتحدث عن الوعي المجتمعي وأهمية مواجهة الشائعات والتي تروجها وسائل التواصل من خلال الانترنت، بالاضافة الى لقاء اخر مع دكتور عبد الستارعرفة ، رئيس بحوث الأمراض الفيروسية بمعهد بحوث صحة الحيوان وعضو مجلس بحوث الثروة الحيوانية بأكاديمية البحث العلمي، وحوار عن الأدوار الهمة التي يقوم بها معهد بحوث صحة الحيوان لحماية صحة المواطنين من خلال فحص المنتجات الغذائية المستوردة وتحديث خطة البحث العلمي في المعهد، البرنامج من اعداد وتقديم نجلاء عرفة وسامح عفيفى.