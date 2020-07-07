الفريق محمد العصار.. مسيرة دعم لخبراء “مصر تستطيع” وعلمائنا في الخارج

تم تنظيم خمس نسخ من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، مرورًا بـ”مصر تستطيع بعلمائها” و”مصر تستطيع بالتاء المربوطة” و”مصر تستطيع بأبناء النيل” و”مصر تستطيع بالتعليم” و”مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية”، وكان الفريق الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي توفي أمس الاثنين، مشاركًا وداعمًا ويستقبل نتائج وأفكار علمائنا وخبرائنا في الخارج لتطبيقها وتطويعها لخدمة الوطن لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخبرات والعلماء المشاركين في المؤتمرات. فكان الاتفاق بين وزارة الإنتاج الحربي والبروفيسور عبد الحليم عمر على تصنيع جهاز تسوية الأسفلت الذي اخترعه باسم “الهراس أمير”، بمصانع الإنتاج الحربي، كما كان هناك تعاون بين الإنتاج الحربي والدكتورة هدى المراغي والدكتور وجيه المراغي لوضع خطة تطبيق مفاهيم “الثورة الصناعية الرابعة” لأول مرة في مصر، للاستفادة العلمية والتطبيقية في تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.

كما تم أيضًا التعاون في إنتاج سيارة مدرعة مصرية بالكامل، من خلال تعاون وزارة الإنتاج الحربي في إنتاج عدة أنواع من السيارات الكهربائية، مع الدكتور ميشيل إف نايت رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الصناعية العالمية، وأحد خبرائنا المصريين بالخارج والمشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية. وفي مجال التكنولوجيا، فهناك تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي لإنتاج أول لوحة حاسب آلي مصرية، بالتعاون مع الدكتور محمد محمود أحد خبرائنا وعلمائنا المصريين بالخارج، والمشارك في مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم. وفي مجال الطاقة، فقد تم التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي، والدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي، وأحد خبرائنا في الخارج، لوضع خارطة طريق للبدء في تنفيذ مشروع ضخم لإنتاج مكونات محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تتيح توليد الكهرباء على مدار الـ24 ساعة، وتنفيذ المشروع الذي يعتمد على ما يُعرف بـ«نظام الطاقة الشمسية المركزة»، حيث من المقرر أن تتخذ «الإنتاج الحربي» خطوات لتوطين تلك التكنولوجيا فى مصر، وتصنيع محطاتها في إحدى شركات الوزارة.

هذا وقد عملت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، في عهد الفريق محمد العصار مع الدكتور إبراهيم سمك عالم مصري مقيم في ألمانيا ومتخصص في استخدامات الطاقة الشمسية وأحد رواد قطاع الطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي، حيث تم التعاون معه في مجال الطاقة الشمسية. كما سعت وزارة الإنتاج الحربي لتطوير محطات تحلية المياه التي تنتجها شركة “قها” للصناعات الكيماوية -إحدى شركات الوزارة- بالتعاون بين الدكتور هاني سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بألمانيا. وتعاونت وزارة الإنتاج الحربي في إنشاء المزارع السمكية، مع الدكتور منصور المتبولي، أستاذ ورئيس قسم طب وأمراض الأسماك بجامعة الطب البيطري فيينا بالنمسا.

كما قامت وزارة الإنتاج الحربي، بالتنسيق مع الدكتور محمد البستاوي مدير مدرسة جامعة ماكماستر لممارسة مهنة الهندسة والتكنولوجيا، وعميد الهندسة في ماكماستر سابقًا بكندا، لإنشاء معهد تكنولوجيا ريادة أعمال وإمكانية اعتماد شهاداته من معهد مماثل بكندا. وفي مجال الزراعة، فقد تم التعاون مع الدكتور هاني الكاتب، أستاذ إحصاء الغابات بجامعة ميونيخ التقنية الألمانية، وعضو المجلس الرئاسي الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، وأحد علمائنا وخبرائنا بالخارج المشاركين في مؤتمرات مصر تستطيع، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربي بتأسيس شركة تكون متخصصة في مجال إنشاء الصوب الزراعية، وإنشاء مجتمعات جديدة خضراء مرتبطة بالاستخدام المستدام للأراضي، وبناء سلسلة قيمة زراعية متكاملة، تستغل المواد الخام المنتجة في التصنيع الزراعي.

وإلى أن تم تأسيس وإطلاق مؤسسة “مصر تستطيع” لتكون الجهة الجامعة لكافة خبرائنا وعلمائنا في الخارج في إطار مؤسسي، فقد كان الفريق محمد العصار داعمًا أساسيًا ورئيسيًا خلال مراحل الإنشاء، كما أصدر توجيهاته بوجود ممثل لوزارة الإنتاج الحربي داخل المؤسسة لمتابعة العلماء والخبراء لتحقيق الاستفادة الكاملة من خبراتهم في خدمة الوطن. فوزارة الإنتاج الحربيّ بعهد الفريق محمد العصار، قد قامت بالتعاون والتنسيق مع أغلب العلماء والخبراء المشاركين بمؤتمرات “مصر تستطيع” التي نجحت في فتح آفاق التعاون بين العلماء المصريين بالخارج والداخل، وتبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة لتطوير التصنيع والاستثمار. يأتى ذلك في إطار سعي القيادة السياسية لتحقيق طفرة اقتصادية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030، حيث أسفرت مؤتمرات “مصر تستطيع” لعلماء وخبراء مصر بالخارج عن العديد من التوصيات يتم تنفيذها بالفعل في قطاعات عديدة، ومنها وزارة الإنتاج الحربى.