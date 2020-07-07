رئيس الوزراء يكلف بسرعة البدء في تطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة على غرار ميدان التحرير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع، عرض وزير السياحة والآثار موقف أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الأيام الماضية، موضحا أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة استقبلتا أفواجاً من السائحين بلغ عددهم 4208 سائحين، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، وذلك من جنسيات مختلفة منها دول أوكرانيا، وروسيا، وبلجيكا، وألمانيا، وبيلاروسيا، وسويسرا.

كما استعرض الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، عدداً من المشروعات، التي يتم الاستعداد لافتتاحها قريباً، ومنها متحف المركبات، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف كفر الشيخ، إلى جانب متحف العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التجهيز لموكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة. كما استعرض وزير السياحة والآثار دراسة تم إعدادها بشأن الاستخدام الفندقي لمجمع التحرير واستغلاله بشكل أمثل، خاصة بعد تطوير ميدان التحرير. وكلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق بين وزيري السياحة والآثار، والإسكان، ومحافظ القاهرة بشأن البدء في تطوير عددٍ من ميادين القاهرة الخديوية على غرار ما حدث من تطوير في ميدان التحرير، على أن يتم البدء بميادين طلعت حرب، والأوبرا، والعتبة، وغيرها.