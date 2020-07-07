وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالمرج

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، لجان بنين وفتيات المرج، في سابع أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الأدب والنصوص. وحرص وكيل الأزهر على الحضور قبل بدء الامتحان وشهد تعقيم اللجان بالمطهرات، كما تابع دخول الطلاب اللجان وحرص على تحقيق التباعد بينهم، فضلًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

وتابع تسليم الدفعة الثانية من الكمامات، ووصولها لكل الطلاب، وخلال المرور استبعد فضيلته مساعد رئيس لجنة فتيات المرج لمخالفة التعليمات، كما حرص فضيلته على سؤال الطلاب عن الأسئلة. من جانبهم أكد الطلاب على سهولة الامتحانات وأنها في متناول الطالب المتوسط، موجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على التسهيلات التي قدمها لهم وأنهم يعتبرونه أبا لهم. يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا. جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.