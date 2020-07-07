محافظ الإسكندرية يبحث مع القوي العاملة توفير فرص عمل لائقة للشباب

التقي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، وكيل الوزارة ،مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة ياسر سعيد، بمناسبة استلامة عمله الجديد مديرا للمديرية، حيث تم بحث عدداً من تكليفات وزير القوي العاملة محمد سعفان بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية الحفاظ علي صحة العاملين بالمنشآت الصناعية ، فضلا عن عددا من الموضوعات المتعلقة بتوفير فرص عمل جديدة ولائقة للشباب السكندري.

وأكد مدير المديرية أنه تنفيذ لتوجيهات وزير القوي العاملة ، بقيام مراكز التدريب التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بالبدء في تصنيع كمامات مطابقة للمواصفات القياسية لوزارتي الصناعة والصحة ، بأسعار التكلفة سيتم البدء في الإنتاج في مركزي التدريب المهني في كل من محرك بك، والرمل. وفي ختام اللقاء أهدى ياسر سعيد درع المديرية إلي المحافظ، فضلا عن نائبه أحمد جمال ، وذلك تقديرا لجهودهم الملموسة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.