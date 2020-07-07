غلق 25 مقهى ومحل وحمام سباحة فى الاسكندرية وغرفة عمليات كورونا تتلقى 461 مكالمة

كتب احمد سلامة

واصلت الاجهزة فى أحياء الإسكندرية اليوم الثلاثاء حملاتهاعلى المقاهى والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واستهدفت الحملات متابعة إجراءات خطة التشغيل الجزئى التى أقرها مجلس الوزراء والتى تشمل الالتزام بنسب إشغال لا تزيد عن 25%، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، وعدم تقديم الشيشة، وارتداء الكمامات وغيرها. وأسفرت الحملات عن غلق 25 مقهى ومحل تجارى، بينهم حمام سباحة، وذلك بأحياء “المنتزه أول، العامرية ثان، غرب، وسط”، وذلك لمخالفتها ضوابط خطة التشغيل الجزئى. وفى حى الجمرك تم توجيه 7 إنذارات لأصحاب المقاهى والمطاعم بشارع الغرفة التجارية، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية. من جهة اخرى أعلنت محافظة الاسكندريةعن تلقى غرفة العمليات بالمحافظة الاستفسارات للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على رقم 15399، وذلك للرد على شكاوى المواطني بهذا الشأن. وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن غرفة العمليات قد تلقت نحو 744 مكاملة تليفونية، حيث تلقت غرفة العمليات نحو 461 مكالمة للاستفسار حول مرض كورونا، و801مكالمة للشكاوى، و3 للمقترحات، وأكدت المحافظة استمرار عمل غرفة العمليات فى تلقى الاستفسارات والشكاوى على الرقم المذكور.