TCL هاتف جديد فى السوق المصرى واتصال الموزع الحصرى

تبدأ شركة TCL العالمية نشاطها داخل السوق المحلى لتقتحم سوق الهواتف المحمول فى مصر وذلك بعد أن اختارت شركة “اتصال”كموزع حصرى لها .

وتعد TCL من العلامات التجارية العالمية الرائدة التى تأسست عام 1999 وحققت نجاحات عديدة بهواتفها الشهيرة “بلاك بيرى” و”بالما”، بينما قررت الشركة العالمية أن تطلق هواتف تحمل نفس اسم الشركة المنتجة وهى هواتف TCL كعلامة تجارية جديدة تنافس بها داخل أسواق هواتف المحمول.

وتنتشر العلامة التجارية TCL فى أكثر من 160 دولة حول العالم منها دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا ودول آسيا وأفريقيا، حيث تميزت الشركة فى عمليات التطوير والأبحاث مما جعلها صاحبة علامة تجارية مميزة فى مجال التلفزيونات ومنتجات المنزل الذكية، حيث تصدر شركة TCL العالمية أكثر من 10 مليون جهاز للعالم شهريا، بينما تخصصت علامة TCL الخاصة بالهواتف الذكية فى انتاج الهواتف المصاحبة للإمكانيات الكبرى والموجهة لفئة المستخدمين المهتمين بالمشاهدة والملتيمديا والتصوير.

وكانت الشركة قد أطلقت لأول مرة فى العالم هاتفا ذكيا يحمل علامتها الشهيرة TCL خلال العام الماضى 2019 حيث عرضت مجموعة من هواتفها المميزة داخل لاس فيجاس بأمريكا فى اكبر المعارض المتخصصة فى مجال الهواتف المحمول والمنتجات التكنولوجية ،وقدمت وقتها اول تليفون يعمل بتقنية ال5Gوالمفترض إطلاقه اخر العام الحالي تجاريا .

وتعد TCL من الشركات القليلة علي مستوى العالم التى تمتلك تراخيص لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، حيث بدأت فى صناعة هاتف يعمل بتقنية ال 5G من 2015 بعمل الأبحاث الخاصة به وقامت بصناعته فى 2018 وأطلقته فى 2019 كأول هاتف تجارى فى الصين باحد المعارض الكبرى هناك.

وتتميز هواتف TCL بتصميماتها الفريدة وشاشتها عالية الجودة التى تعكس الصفاء وتظهر الألوان علي طبيعتها بصورة أكثر وضوحا عن غيرها مع تقنية NXTVISION، كما تتميز بكاميرا عالية الدقة.

كما تم تصنيع الهواتف الخاصة ب TCL للتعامل مع التطبيقات بصورة اكثر دقة وراحة للعملاء، حيث تقوم بتظبيط الخصائص علي حسب الاحتياج، فمثلا عند احتياجك لقراءة شئ على الهاتف، فإنه يقوم بظبطه أتوماتيكيا على الإضاءة المناسبة الخاصة بك لتكون أكثر راحة للعيون.

وتقوم العلامة التجارية TCL العالمية بتصنيع هواتف ذكية وتابلت ذكى وأجهزة قابلة للارتداء ويمكنهم جميعا الاتصال بالأجهزة المنزلية الذكية بدقة وتميز.

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية TCL هي العلامة رقم 1 فى أمريكا فى مجال الأجهزة المنزلية والتلفزيونات. كما قامت الشركة بتوسيع دائرة منتجاتها لتشمل الهواتف الذكية حتى تحقق التكامل وتقدم كل ما يحتاجه العملاء من أجهزة تكنولوجية اكثر تطورًا وذكاء .

ويتم اطلاق أول هاتف للشركة وهو هاتف TCL PLEX فى السوق المصرى خلال الأيام القليلة القادمة من خلال منصة “سوق دوت كوم” احدى شركات أمازون التى تعد شريكا استراتيجيا لشركةTCL العالمية داخل أمريكا وأوروبا، حيث تقوم أمازون بتسويق كل منتجات الشركة، وهو ما جعل الانطلاقة داخل السوق المصرى من خلالها، حيث قررت الشركة أن تخوض الساحة التنافسية بقوة معتمدة علي تقديم منتج أكثر تطورا وجودة بأسعار تنافسية تناسب السوق المصرى .

تعتبر شركة اتصال هى الموزع الحصرى لكل من منتجات شركة هونر وشركة أنكر وحصلت على حق توزيع شركة TCL لتقدم مجموعات متنوعة ومميزة تخدم كافة أذواق المستخدمين.