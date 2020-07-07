السياحة تتسلم مراكز انشطة بحرية وغوص

تسلم أمس 3 مراكز للأنشطة البحرية و3 مراكز غوص و يختين للسفارى بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشارت سامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت أمس بإستيفاء 3 مراكز للأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر هم: مركز نور اية ، و نايا ، و روزيتا، ومركز براكودا لحمى باى للغوص، وكذلك مركزين غوص بجنوب سيناء هم مركز كالى انترناشيونال الرويسات، وريف اوازيس دايف كلوب فندق ريف اوازيس بلو باى، و يختين هم بريتا سقالة ترافكو 1، و سوس مون سقالة ترافكو.

وأوضحت سامية سامى، أنه بعد حصول هذه المراكز علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة علي الشهادة حتي الان إلي 82 يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم 41 مركز غوص و 23 مركز للأنشطة البحرية و 18 يخت سفارى بمحافظتى جنوب سيناء والبحرالأحمر، لافتا إلي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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