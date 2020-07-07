“زوهو” تعلن عن تسعيرة محلية ثابتة في مصر

أعلنت “زوهو كوربوريشن Zoho Corporation، شركة التكنولوجيا العالمية، أن جميع تطبيقاتها البرمجية التي تزيد على 45 تطبيقاً مخصصاً للأعمال التجارية، أصبحت متوفرة بسعر ثابت بالجنيه المصري.

وتسعى زوهو بهذه الخطوة، وهي جزء من الاستراتيجية العالمية التي اعتمدتها العلامة التجارية للبقاء وتقديم الخدمات، إلى التخفيف من آثار تقلبات العملات، لا سيما على الشركات الصغيرة الحجم في مصر. كما تهدف أيضاً إلى الحدّ من حواجز الدخول بشكل ملحوظ أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تنظر في إيجاد حلول متعددة من بائعين عالميين مختلفين.

وتقدم “زوهو” أيضاً، من خلال برنامج المساعدة على الاشتراك في الحالات الطارئة للشركات الصغيرة، إلى عملائها الحاليين من الشركات الصغيرة المؤهلة إعفاءً لمدة ثلاثة أشهر من رسوم الاشتراك. وتم إطلاق عدد من المبادرات والموارد الإضافية للشركات بغية مساعدتها على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، من بينها منصة “ريموتلى Remotely وهي عبارة عن مجموعة أدوات للعمل عن بعد، تتوفر بالمجان لجميع الشركات حتى 1 يوليو 2020.

وبهذه المناسبة، قال “حيدر نظام”، رئيس شركة “زوهو كورب” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن خدمة مجتمعاتنا وشركاتنا المحلية يمثل نقطة تركيز رئيسية لزوهو، ونحن ندرك أن تأثير وباء “كوفيد 19″ العالمي يُرغم الأعمال على تبني الرقمنة بوتيرة أسرع بكثير مما كانوا قد يفعلوه لولا ذلك”.

وأضاف: “تسعى زوهو لجعل هذا التبنّي بسيطاً وميسراً في آن معاً عبر توفير حزمة حلولها البرمجية ذات المستوى العالمي بأسعار معقولة، محمية من تقلبات أسعار الصرف. وتكون خصوصية وأمن بيانات العملاء مكفولة أيضاً”.

ومن بين منتجات زوهو الأكثر مبيعاً في مصر “زوهو وان Zoho One و “زوهو ووركبليس” “Zoho Workplace”:

“زوهو وان” “Zoho One” عبارة عن حزمة متكاملة من أكثر من 45 تطبيقاً يمكنها إدارة شركة بأكملها ضمن بيئة السحابة. ومع “زوهو وان” Zoho One”، يمكن لأي شركة إدارة جميع أقسامها من التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، إلى الموارد البشرية والمحاسبة وعمليات المكتب الخلفي _ ما يجعل من الحزمة نظام تشغيل حقيقي للشركة. وتتوفر بسعر يبدأ من 315 جنيه مصري لكل موظف، في الشهر (تُدفع سنوياً).

أما زوهو وورك بليس Zoho Workplace، فيوفر حزمة من تطبيقات الإنتاجية التي تلبي احتياجات مقار العمل العصرية الموزعة في يومنا هذا. ويشتمل على تطبيقات البريد الإلكتروني، وتخزين الملفات، ومعالج الكلمات، وجداول البيانات، والعروض، والشبكة الإلكترونية الداخلية للموظفين، وتطبيق التواصل بين فريق العمل، وأدوات مؤتمرات الفيديو عبر الانترنت. ويتوفر بسعر يبدأ من 31.5 جنيه مصري لكل مستخدم، في الشهر (تُدفع سنوياً).

وتعقد زوهو ندوات وجلسات تدريبية مجانية تستهدف تحديداً السوق الأفريقية، لتوعية المستخدمين حول كيفية تبني تكنولوجيا السحابة وتوظيفها في تنمية أعمالهم. وبعد نجاح حدث “زوهوليكس أفريقيا” (مؤتمر مستخدمي زوهو) الأول من نوعه على الإطلاق في جوهانسبيرغ في سبتمبر 2019، استضافت الشركة مؤتمر “زوهوليكس” آخر في القاهرة بمصر في شهر فبراير من هذا العام.

ولدى زوهو خطط للنمو والتوسع على المدى الطويل في أفريقيا، بعد تسجيل نموا بنسبة 35 % في المنطقة خلال عامي 2019 و 2020. وتشتمل الخطط على الاندماج مع بوابات الدفع الرئيسية في القارة، بغرض دعم شركات التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة على الانترنت المحليين. وساعد شركاء زوهو الشركة على تعزيز انتشارها، ما ساهم بنسبة تزيد على 55 % من إجمالي إيرادات زوهو في المنطقة، بحسب “حيدر نظام”.

وبالإضافة إلى مصر، تم الإعلان أيضاً عن تسعيرة محلية لكل من نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، مع فرص إضافية وشيكة حيث تخطط زوهو لزيادة قوة العمل لديها عبر القارة على مدار العامين المقبلين. ولدى زوهو حالياً موظفين في جنوب أفريقيا ونيجيريا.

يحتل الإلتزام بخصوصية البيانات وحمايتها على أعلى المستويات مكانة محورية في عروض زوهو وقيمها. وتمتثل الشركة إلى كل من أطر عمل “اللائحة العامة لحماية البيانات” واتفاقية “درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”، وتسعى باستمرار إلى تجاوز معايير الامتثال الخاصة بالصناعة. وتستضيف زوهو حالياً بيانات في 10 مراكز بيانات حول العالم، مع خطط لافتتاح المزيد لتلبية متطلبات اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في بلدان مختلفة. ولا يستخدم أي جزء من أعمال زوهو، بما في ذلك المنتجات المجانية، نموذجاً لتوليد الإيرادات من الإعلانات.