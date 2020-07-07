على مدار ما يقرب من عام.. اورنچ مصر تحافظ على الصدارة كأسرع مشغل اتصالات

أيمن أميري: حريصون على الاستثمار لمواكبة احتياجات عملاء اورنچ.. وصدارتنا في خدمات “الداتا” هي الدليل

نجحت شركة اورنچ مصر، الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، في الحفاظ على صدارة مشغلي الاتصالات من حيث خدمات نقل البيانات “الداتا”، وذلك لما يقرب من عام كامل وتحديدا منذ بدء إجراء قياسات جودة الخدمة التي يجريها المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ووفقا للتقرير الخاص بجودة خدمات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية خلال شهر مايو 2020 لما يقرب من 26 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان، فقد تم قياس سرعة تنزيل البيانات داخل 81 منطقة قياس داخل محافظات متفرقة، حيث تفوقت اورنچ في خدمات نقل البيانات “الداتا” داخل 51 منطقة، بمتوسط سرعة 32 ميجابت/ث، في حين تفوقت أقرب الشركات المنافسة داخل 22 منطقة بمتوسط سرعة 28 ميجابت/ث.

ويتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهما: سرعة تنزيل البيانات Download وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل، وسرعة تحميل البيانات Upload وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل للشبكة.

ومن خلال التقرير الذي يتم نشره عبر الموقع الرسمي لجهاز تنظيم الاتصالات، فقد تميزت اورنچ في خدمات البيانات “الداتا” داخل جميع مناطق القاهره الكبرى والتي تشمل محافظات القاهره والجيزه وكذلك ما تتضمنه من التجمعات العمرانيه الجديده بمنطقة شرق القاهرة الكبرى التي تضم القاهرة الجديدة والرحاب، والشروق وكذلك بمناطق غرب القاهره الكبرى مثل أكتوبر وزايد

وواصلت “اورنچ مصر” أدائها المتميز للغاية في عموم الجمهوريه، وفقا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث كانت شبكة المحمول الأفضل في اغلب محافظات الدلتا والصعيد ومناطق الاسكندريه من حيث خدمات الإنترنت وما يتضمنه من سرعة تحميل البيانات

وتعليقا على نتائج التقرير، أعرب المهندس أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر لقطاع التكنولوجيا ، عن سعادته بتلك النتائج القوية للشركة والتي تعكس مدى حرص الإدارة التنفيذية على مواصلة الصدارة في مجال خدمات الاتصالات المتكاملة داخل مصر.

أميري: “الوصول للصدارة في مجال خدمات نقل البيانات أمر صعب، ولكن الحفاظ على تلك الصدارة أكثر صعوبة

وقال أميري: “الوصول للصدارة في مجال خدمات نقل البيانات أمر صعب، ولكن الحفاظ على تلك الصدارة أكثر صعوبة، إلا أن الخطة التي تم وضعها قبل عدة سنوات ساعدتنا في تحقيق أهدافنا، بدءا من قرار الحصول على ترخيص الجيل الرابع وما يصاحبه من ترددات جديدة، بجانب قدرتنا على الاستغلال الأمثل لتلك الترددات وتوزيعها بشكل ذكي داخل شبكة اورنچ”.

وأضاف: “نركز دائما على احتياجات عملاء اورنچ، وبما أن غالبية المشتركين ينتمون لفئة الشباب فبالتأكيد ترتكز اهتماماتهم على التواصل عبر الإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة، وحينما نتحدث عن عملاء اورنچ فإننا نقصد كافة العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية كما هو واضح من تقارير قياس جودة الخدمة التي أظهرت تفوق شبكتنا بمختلف المحافظات”.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قام في شهر يوليو 2019 بافتتاح مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف إجراء قياسات دورية لخدمات الصوت والإنترنت المقدمة للمواطن المصري، وبالفعل تم التعاقد مع شركة “روهد آند شوارتز” الألمانية من أجل نقل الخبرات العالمية المتعلقة بأساليب القياس وطرق تحديد المناطق المتضررة من سوء الخدمة.