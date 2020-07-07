اشتباهات بفيروس كورونا واغماءات وغش بالمحمول وتمزيق ورقة إجابة بامتحانات ثانوية المنوفية

كتب عادل شحتينو

صرح أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم من داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان المديرية أن عدد الطلاب من لهم حق التقدم لامتحان بلغ 32057 وعدد الحضور 31684 وعدد الغائبين 373 طالب بنسبة حضور 98,84 % ونسبة غياب 1,16 % . كما رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات اليوم بمادتي الفيزياء والتاريخ بعض الوقائع منها نقل طالبة بسيارة إسعاف بلجنة الشهيد إبراهيم خليل بتلا للإشتباه بإصابتها بفيروس كورونا ، وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبة بلجنة نوال الدجوي بادارة تلا التعليمية لضبط ساعة يد أندرويد بحوذتها تستخدمها في الغش ، كما تم نقل طالبتين بالاسعاف بلجان الشهيد طارق طلبة ع والشهيد أحمد السرسي ث بنات بإدارة شبين الكوم التعليمية أحدهما لارتفارع درجة حرارتها وإشتباه كورونا والاخري لإصابتها بأزمة قلبية وتم الكشف عليها بطبيب اللجنة ، كما تم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبين أحدهما بمدرسة الماي ث المشتركة لتمزيق ورقة الاجابة والاخر بمدرسة دكتور محمد السيد الشنواني ع بمليج لمحاولته الغش وحيازته محمول ، وفي إدارة الشهداء التعليمية تم نقل طالبة بلجنة الشهداء أ بنات لارتفارع درجة حرارتها ، كما تم نقل طالب وطالبة بلجنة الاعدادية بنات بالشهداء لارتفارع في درجة الحرارة وإصابة احدهما بتشنجات ، وفي إدارة بركة السبع التعليمية تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبة بمدرسة الشهيد محمد حامد بجنزور لتمزيقها ورقة الاجابة وحيال طالب بمدرسة محمد عمرو البدري قام بالشطب علي إسمه ورفض التوقيع علي محضر التحقيق ، كما تم إستدعاء الاسعاف لطالبة بمدرسة الشهيد محمد عمرو البدري ع بنات لهبوط بالدورة الدموية وإغماء واستعادة الطالبة وعيها واستكملت الامتحان باللجنة كما تم تحرير محضر إثبات حالة لطالبة بمدرسة طوخ طنبشا الثانوية المشتركة لنزعها ورقة من وسط البوكلت الخاص بها وذلك عند مراجعة اوارق الاجابة داخل الكنترول . وفي إدارة اشمون التعليمية تم نقل طالبتين بالاسعاف أحدهما بمدرسة عبد المنعم رياض ث بسنتريس لاصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وتشنجات وأخري بمدرسة الايمان أ الجديدة لشعورها بضيق تنفس واغماء ، كما تم تحرير محضر إثبات حالة بمدرسة الشهيد محمد عمران ث بسبك الأحد وذلك فور ورود شكوي بغرفة العمليات من أن رئيس اللجنة يتردد علي اللجان الفرعية كثيراً ويدخل أوراق للطلاب مما إستدعي الأمر إرسال لجنة من الشئون القانونية لعمل محضر إثبات حالة وتم التنبيه علي المراقب الأول والملاحظين والطلاب الشهود بعدم المغادرة إلا بعد ذكر أقوالهم إلا أن رئيس اللجنة غادرها هو والملاحظين وسيتم إتخاذ الاجراءات القانوينة حيال الواقعة ، هذا وقد تم نقل طالب بمدرسة السادات الرسمية لغات بالاسعاف لشعوره بهبوط حاد وكذا إتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبة بذات اللجنة لورود تقرير ولي أمرها صباحاً بإصابتها بكروونا ، كما تم نقل طالبة بمدرسة الشهيد محمد جلال بالحامول بالادارة التعليمية بمنوف بالاسعاف لتعرضها لإغماء ، وفي الادارة التعليمية بالباجور تم نقل طالبتين بالاسعاف أحدهما بلجنة تلوانه ث المطورة والاخري بلجنة الباجور ع بنات لشعورهم بضيق تنفس واجهاد وقيئ ، وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالب بمدرسة كمال الشاذلي ع لضبطه في وقعة غش بالمحمول عن طريق الاتصال بشخص بالخارج وتم تحرير محضر بالواقعة .