رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لتوفير التمويل اللازم لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى تنفيذا لتكليفات الرئيس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث توفير التمويل اللازم لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوى، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة، بوزارة المالية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع الإسكان الاجتماعى، كإحدى آليات الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توفير وحدات لائقة لشريحة محدودى الدخل والشباب، بأسعار مناسبة، على فترات سداد ممتدة، إضافة إلى ما يوفره هذا المشروع من فرص العمل، ولذا فالحكومة حريصة على الإسراع بمعدلات تنفيذه، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، ولذا يجب توفير التمويل اللازم لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعى لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس، خاصة أن وزارة الإسكان بدأت في توفير الأراضى اللازمة لهذه الوحدات.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه عقب مناقشات بالاجتماع، تم الاتفاق على أن يتولى البنك المركزي توفير التمويل المطلوب، بفائدة ميسرة، تتحمل جزء منها وزارة المالية، حيث سيتم توفير نحو 30 مليار جنيه على 3 سنوات، حيث من المقرر أن يكون الطرح الأول للوحدات في حدود 120 ألف وحدة سكنية.