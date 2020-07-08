المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات:الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة نهاية العام بتكلفة إجمالية 36 مليار جنيه

يعتبر ملف تطوير المناطق العشوائية ضمن الملفات المهمة التى عملت الدولة على مدار الست سنوات الماضية منذ ان تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية،

وقال م.خالد صديق ” المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات” ان تطوير العشوئيات من اهم المشاريع القومية لان بناء الانسان شيء اساسى حتى يشعر بعطاء بلده الامر الذى يجعله انسانا سويا تجاه المجتمع الذى يعيش فيه ولا يحمل مشاعر غضب او احساس بالظلم او الكراهية اتجاه الافراد.

ولفت الى ان محافظات سوهاج والمنيا واسيوط والفيوم ضمن المحافظات الطاردة للسكان وبالتالى الهجرة سبب اساسي لتكوين العشوائيات بحثا عن الرزق.

ولفت الى ان القضاء على العشوائيات يتم من خلال ثلاثة محاور، المحور الاول سريع المدى ويتمثل فى الهدم والبناء فى ذات المكان، اما محاور متوسطة المدى تتمثل فى خلق اماكن والبناء عليها كما فى مشروع المليون وحدة ، وهناك محاور بعيدة المدى تتمثل فى خلق فرص عمل وبناء مناطق صناعية فضلا عن تشجيع الصناعات اليدوية.

العشوائيات بالمحافظات

واشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، ان عدد المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية يبلغ 357 منطقة بواقع 210 آلاف وحدة سكنية، وتم تطوير 298 منطقة بواقع 77 الف وحدة، موضحا ان تكلفة تطوير العشوائيات تبلغ 36 مليار جنيه وتم انفاق 25 مليار جنيه منهم على المشروعات التى تم انجازها.

واضاف انه جارى الانتهاء من حوالى 15 مشروعا اسكانيا للمناطق العشوائية، ففى محافظة القاهرة على سبيل المثال وليس الحصر جارى الانتهاء من مشروع الاسمرات 3 ويضم 7400 وحدة سكنية، ومشروع معا فى مدينة السلام يضم 4300 وحدة وجارى الانتهاء من اعمال الطرق والاسفلت، وايضا مشروع اهالينا 2 ويضم 1400 وحدة بتكلفة 840 الف جنيه وغيرهم ، على ان يتم الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الامنة نهاية العام الحالى.

ولفت صديق، الى ان العمل فى المواقع لم يتوقف فى ظل الوضع الراهن من تفشي فيروس كورونا، ولكن لاشك انه كان هناك تأثير فى معدل تنفيذ المشروعات حيث تم تقليل “الورديات” لتخفيف اختلاط العمال بين بعضهم البعض .

وفيما يخص مشروع مثلث ماسبيرو، اكد انه تم الانتهاء من 35% من قيمة المشروع، حيث تم الانتهاء من العمارات السكنية المخصصة للاهالى الراغبين فى العودة للمكان بعد التطوير بواقع 3 ابراج تضم الف وحدة سكنية ويبلغ ارتفاع العمارة 25 دورا، موضحا ان انشاء الخوازيق بعمق 30م تحن الأرض استنزفت وقت اطول لانهاء العمل بها.

واشار صديق، الى ان المناطق غير المخططة ظهرت فى غفلة من الزمن بعيدا عن الاشتراطات والتخطيط العمرانى ، وتوجد على مستوى 221 مدينة، بواقع 417 الف فدان منها من 150 الى 160 الف فدان غير مخطط، موضحا ان هذه المناطق مفتقرة للشبكات والمرافق والتعامل معها يحتاج 613 مليار جنيه ، ومن ضمن المناطق غير المخططة ، مناطق منشاة ناصر والهجانة وعزبة النخل وايضا منطقة عزبة خير الله وغيرها ، ونعمل على تطوير هذه المناطق خلال الـ 10 سنوات القادمة .

واكد صديق، ان الميزانية الحالية للصندوق خلال العام المالى الحالى تبلغ 10 مليارات جنيه ، ونحاول ان نوفق الخطط على المتاح من الميزانية.

ولفت الى ان من ابرز التحديات التى تواجههم ، ايجاد اراض للبناء عليها ، وعلى هذا الاساس يتم التعاون مع المحافظات لتوفيرها ، ومن ضمن التحديات ايضا كسب ثقه المواطن فى ان ينتقل لمشروعات سكنية مطوره ويترك العشوائيات، بالاضافة الى الحفاظ على المشروعات المطورة حتى لا تتحول لعشوائيات جديدة ، مؤكدا على وجود ادارة لكل مشروع لمنع المخالفات فضلا عن انه تم تشكيل لجان متابعة وزيارات ميدانية لرصد المخالفات والمتابعة الدورية لصيانة العمارات والتأكد من النظافة والمحافظة على المكان بعد التطوير، كما ان المستفيد من الوحدات عليه التزامات ينص عليها فى العقود التى يتم برمها بين الدولة والمستفيدين وفى حال الاخلال بها تصل العقوبة الى سحب الوحدة منه.